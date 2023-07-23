الأحد 23 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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فريدة الشوباشى: دور مصر كان محوريًا وداعمًا للدول العربية بعد ثورة 23 يوليو

فريدة الشوباشي
فريدة الشوباشي

قالت الكاتبة الصحفية فريدة الشوباشي، إنها كانت تبلغ 14 عامًا وقت قيام ثورة 23 يوليو، مشيرة إلى أن ثورة يونيو ابنة ثورة يوليو، إذ تم الحفاظ على مبادئ يوليو رغم كل المحاولات الخبيثة من أجل فقدان تلك القيم، مؤكدة أن ثورة يونيو نادت بالعدالة الاجتماعية والعيش والحرية مع الحفاظ على الهوية المصرية.

وأضافت "الشوباشي" خلال لقائها ببرنامج "هذا الصباح" المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم، أن ثورة يوليو لم تؤثر في مصر وحدها بل الوطن العربي كله، مشيرة إلى أن دور مصر كان محوريًا وداعمًا للدول العربية بعد ثورة 23 يوليو مثل دورها في الثورتين الجزائرية واليمنية، وهذا الأمر يتكرر ويعيد نفسه بعد ثورة 30 يونيو.

ولفتت الكاتبة الصحفية إلى أن زعيمي الثورتين كانا يسيران في مسار التنمية ورفاهية مصر والشعب، فضلًا عن إعادة الهوية المصرية، متابعة: "إحنا عيشنا أيام سودة أيام لما كان في ناس بتقول وما الوطن إلا حفنة من التراب العفن".

هناك ترابط بين ثورتي 30 يونيو و23 يوليو

وأكدت أن هناك ترابطًا بين ثورتي 30 يونيو و23 يوليو، إذ إن مصر تمسكت بمبادئها وقيمها، مشيرة إلى أن مصر تشهد إنجازات وتطورات عظيمة خلال الفترة الحالية بعد ثورة 30 يونيو، وكل تلك الإنجازات تتحقق بفضل إيمان الشعب المصري بقيادته السياسية.

ثورة يونيو الحفاظ علي الهوية المصرية العدالة الإجتماعية نادت فريدة الشوباشي الكاتبة فريدة الشوباشي

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