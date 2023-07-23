سرقوا الشقة وهو مسافر.. تفاصيل اقتحام منزل بالمعادى

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، اليوم الأحد، عن تفاصيل ملابسات واقعة ضبط المتهمين في سرقة شقة سكنية في القاهرة.

تبلغ لقسم شرطة المعادى من أحد الأشخاص باكتشافه سرقة مبالغ مالية "عملات أجنبية" من داخل خزينة خاصته حال عودته من السفر.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة شخصين "يعملان طرف المُبلغ" - لهما معلومات جنائية.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما، وبمواجهتهما أقرا بأنه نظرًا لطبيعة عملهما طرف المجنى عليه وعلمهما باحتفاظه بمبالغ مالية بالشقة سكنه اختمرت فى ذهنهما فكرة الاستيلاء عليها، وفى سبيل ذلك حضرا لمسكن المجنى عليه عقب سفره وأسرته.

وتمكنا من دخول الشقة باستخدام "مفتاح مصطنع" كان بحوزة أحدهما، وأضافا بتمكنهما من فتح الخزينة، واستوليا على مبالغ مالية عملات "أجنبية" من داخلها تقاسماها فيما بينهما.

كما تبين قيام سيدتين "تحملان جنسية إحدى الدول" تعملان طرف المجنى عليه بسابقة سرقة مبالغ مالية من المجنى عليه أمكن ضبطهما.

وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة وأرشدا عن جزء من المبالغ المالية المستولى عليها، وإنفاق الباقى على متطلباتهما الشخصية، وباستدعاء المجنى عليه اتهمهم بالسرقة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.