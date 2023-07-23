الأحد 23 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تعليم الوادى الجديد: امتحانات الدور الثانى للشهادة الإعدادية الثلاثاء المقبل

الشهادة الإعدادية
الشهادة الإعدادية

أكد وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادي الجديد المهندس سيد عبدالعزيز، أنه تم إنهاء كافة الاستعدادات لبدء امتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية الثلاثاء 25 يوليو الجاري.

وقال إنه تم عقد اجتماع موسع مع مديري الإدارات التعليمية الخمس بالمحافظة ورؤساء مراكز توزيع الأسئلة والمعنيين بأعمال امتحانات الدور الثانى للشهادة الإعدادية 2022 - 2023، وعرض آخر مستجدات العمل والاستعداد التام لبدء امتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية، والاطمئنان على انتهاء كافة المهام المكلف بها المسئولون عن سير الامتحانات.

وأشار إلى نجاح التجربة غير المسبوقة لتأمين وسلامة إجراءات امتحانات الدور الأول للشهادة الإعدادية، وضرورة التعاون وتضافر كافة الجهود لتحقيق أفضل النتائج الإيجابية في الدور الثاني.

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