إحباط تهريب كمية من عشب الماريجوانا المخدر بمطار القاهرة

تمكن رجال الجمارك بالإدارة الأولى بمبنى الركاب رقم 2 بمطار القاهرة الدولي، برئاسة محمود عبدالنبى عباس مدير الجمرك بالإنابة، من ضبط محاولة تهريب كمية من عشب الماريجوانا المخدر بالمخالفة لقانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960، وقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وتعديلاته، وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020، وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من روما على رحلة خطوط الطيران الجوية الإيطالية اشتبه عبدالرحمن سيد، مأمور الجمرك المعين على لجنة الخط الأخضر، فى راكب أجنبى الجنسية أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية، وبتمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة X-RAY، بمعرفة أحمد مدحت فهمي مأمور الجمرك، وهاني مصطفى رئيس القسم، تلاحظ لهما وجود كثافات عضوية داخل حقائب الراكب، فقام ميلاد رسمى، مدير الحركة، بتكليف محمود أحمد عبدالمطلب، مأمور الجمرك، بتفتيش حقائب الراكب، فتبين وجود كيس أسود بداخله عشب نبات الماريجوانا بوزن 38 جراما، وعبوة بها زيت الحشيش المخدر.

قرر أحمد سعد عبدالمطلب، مدير عام الجمارك بمبنى الركاب رقم 2، اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى رقم 91 لسنة 2023، بعد العرض على الدكتور ماجد موسى، رئيس الإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة الدولي، وتم إحالة الراكب للنيابة المختصة.