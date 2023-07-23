الأحد 23 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"جمهور بالآلاف".. موفدة "إكسترا نيوز" تصف كواليس حفل تامر حسنى بالعلمين الجديدة

حفل تامر حسني بالعلمين
حفل تامر حسني بالعلمين الجديدة

قالت سارة سراج، موفدة إكسترا نيوز، إن حفل النجم أحمد سعد سيقام يوم الخميس المقبل بمدينة العلمين الجديدة، وتم طرح التذاكر على موقع "تذكرتي" وتبدأ من 250 جنيها.

 

وأضافت سراج، خلال لقائها عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد، أن النجم أحمد سعد طرح مؤخرًا أغنية جديدة بعنوان "يا ليالي" مع النجمة روبي.

 

ووصفت موفدة إكسترا نيوز، حفل تامر حسني بالضخم، مؤكدة أن الحفل شهد عددا كبيرا من الحضور، إضافة إلى وجود شاشات عرض عملاقة بالممشى السياحي في المدينة لبث الحفل، خاصة أن الجمهور يقدر بالآلاف.

 

الحفل الأهم والأحلى بالنسبة له

 

وتابعت: النجم تامر حسني أشاد بالحفل عبر مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة به، ووصفه بأنه الحفل الأهم والأحلى بالنسبة له.

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