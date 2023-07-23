رئيس "زراعة الشيوخ": تعليق اتفاق الحبوب لن يؤثر سلبيًا على مصر

قال المهندس عبدالسلام الجبلي، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، إن تعليق اتفاق الحبوب بين دولتي روسيا وأوكرانيا عبر البحر الأسود لن يؤثر سلبيا على مصر، في ظل وجود مخزون احتياطي من القمح يكفى احتياجات البلاد لمدة 6 أشهر مقبلة، بالإضافة إلى السياسة التى تتبعها البلاد خلال الفترة الأخيرة بشأن تنويع مصادرها من السلع الاستراتيجية المستوردة، ولا سيما القمح، مشيرا إلى أن مصر منذ بداية الحرب الروسية الأوكرانية وهى تعتمد على أكثر من منشأ في توفير احتياجاتها من القمح والذرة الصفراء وغيرها من السلع الاستراتيجية.

- الدولة نجحت فى زيادة حجم الإنتاج المحلى من القمح بفضل المشروعات القومية

وأشار رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ إلى خطة وجهود البلاد لزيادة حجم الإنتاج المحلي من تلك المحاصيل والسلع الاستراتيجية، وأنه بالفعل نجحت الدولة في زيادة حجم الإنتاج المحلي من القمح بفضل المشروعات القومية في قطاع الزراعة، وتشجيع المزارعين على زراعة القمح بمنحهم حوافز تشجيعية، مثل تحديد سعر ضمان قبل موسم الزراعة، وزيادة سعر التوريد، حتى وصل سعر الإردب إلى 1500 جنيه في الموسم الماضي، وهو ما يعد مناسبا ومربحا للمزارع.

- توقعات بزيادة حجم الإنتاج المحلى من القمح فى الموسم الجديد

وتابع المهندس عبدالسلام الجبلي: توجد توقعات بزيادة حجم الإنتاج المحلي من القمح في الموسم الجديد، لتتعدى الـ9 ملايين طن، في ظل سياسة تشجيع وتحفيز المزارعين على زراعته وتوريده، داعيا لتوسيع دائرة الاستثمار الزراعي في زراعة تلك المحاصيل الاستراتيجية، لا سيما القمح والذرة الصفراء وغيرهما من المحاصيل الاستراتيجية للبلاد، بهدف تقليل الفجوة الاستيرادية منها.

ودعا رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، الحكومة لتكثيف جهودها في الاستعداد لموسم القمح الجديد والمتابعة الجيدة له، وإعداد خريطة وخطة بداية من توزيع التقاوى حسب الخريطة الصنفية، وذلك قبل موسم الزراعة بوقت كافٍ، والإعلان عن أسعار الضمان للموسم الجديد، وكذلك الحوافز التشجيعية الأخرى المرتبطة بتوفير الأسمدة وغيرها من مستلزمات الإنتاج.

كما دعا "الجبلي" مراكز البحوث الزراعية لتكثيف جهودها ودورها في الوصول إلى أصناف جديدة من القمح تساعد على زيادة حجم الإنتاج مع تقليل التكاليف وتحمل الملوحة، مشيرا إلى أهمية تعظيم دور البحث العلمي في تحقيق الأمن الغذائي للبلاد.

