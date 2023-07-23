الأحد 23 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"تموين الدقهلية": توريد أكثر من 343 ألف طن قمح بالصوامع حتى الآن

قمح
قمح

 

 قال المشرف العام على مديرية التموين والتجارة الداخلية بالدقهلية السيد محمد السيد دايرة، إنه تم توريد 25 طنًا و102 كيلو جرام قمح حتى نهاية عمل أمس السبت، ليصل بذلك إجمالي كميات الأقماح الموردة فعليا بمواقع التخزين التابعة للمحافظة 343 ألفًا و745 طنًا و605 كيلو جرامات من الأقماح، وذلك منذ بداية موسم التوريد لعام 2023 حتى نهاية عمل أمس.
وأضاف دايرة- في بيان، اليوم / الأحد/- أنه تمت تعلية رصيد صومعة سندوب إثر جردها بكمية 275 طنًا و204 كيلو جرامات قمح زيادة عن الرصيد المثبت بالصومعة.
وأشار إلى أن كميات القمح المخصصة للإكثار (التقاوى) المنقولة من المحافظة بلغت 13 ألفا و248 طنًا، وبلغت كميات القمح التي وردت لمواقع تخزين خارج محافظة الدقهلية 36 ألفا و232 طنًا و412 كيلوجرام قمح، والكميات التي تم ضبطها بلغت 1451 طنًا، وتم التحفظ عليها وتوريدها بصوامع وشون تابعة للمحافظة.
ولفت إلى انتظام عملية التوريد في المواقع التخزينية بالمحافظة، وأن اللجان مستمرة في عملها بكل موقع تخزيني.

 

التموين والتجارة الداخلية التجارة الداخلية

الأكثر قراءة

معاينة النيابة فى انهيار سور مجمع "الإدارية" بالقاهرة الجديدة

الرئيس السيسى يهنئ الشعب المصرى بمناسبة الذكرى الـ71 لثورة 23 يوليو

تسليم 9024 شقة للموظفين بمشروع "زهرة العاصمة"

المشدد 15 عامًا لمتهم بالاتجار فى المواد المخدرة

مصرع شاب عشرينى غرقًا فى أحد شواطئ مرسى مطروح

رئيس جامعة الأزهر: نطور من كلياتنا لنقلل الاغتراب ونساعد فى خدمة المجتمع

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد شومان

لماذا لم تتطور إدارة الأزمات فى مصر؟

د.أحمد الخميسى

تغريبة القافر

أشرف عبدالشافي

باب للعشق وليس للكراهية يا ناس

وائل لطفي

الأستاذ حسام هاشم!

ماجد حبته

الأزهر والكنيسة وثورة يوليو

د. منى حلمى

سِحر الفلوس

علي سعدة

أهل الشر.. والانتخابات الرئاسية

حسين دعسة

رحلة «كيسنجر» الأخيرة إلى كاثاى

صور

"كارثة حدائق القبة".. مصرع 12 شخصًا بينهم أطفال

حضور كبير بالمؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل مهرجان العلمين الجديدة

"نيو علمين".. أجواء مهرجان العلمين الجديدة

محطة تل أبيب

المزيد

نقل نتنياهو إلى المستشفى فجرًا: تفاصيل خضوعه لجراحة قلب عاجلة (فيديو)

رئيس الأركان الإسرائيلى يحذر من ممارسات تضر بكفاءة الجيش

مستوطنون إسرائيليون يُهاجمون فلسطينيين فى مناطق متفرقة وسط وشمال الضفة الغربية