"تموين الدقهلية": توريد أكثر من 343 ألف طن قمح بالصوامع حتى الآن

قال المشرف العام على مديرية التموين والتجارة الداخلية بالدقهلية السيد محمد السيد دايرة، إنه تم توريد 25 طنًا و102 كيلو جرام قمح حتى نهاية عمل أمس السبت، ليصل بذلك إجمالي كميات الأقماح الموردة فعليا بمواقع التخزين التابعة للمحافظة 343 ألفًا و745 طنًا و605 كيلو جرامات من الأقماح، وذلك منذ بداية موسم التوريد لعام 2023 حتى نهاية عمل أمس.

وأضاف دايرة- في بيان، اليوم / الأحد/- أنه تمت تعلية رصيد صومعة سندوب إثر جردها بكمية 275 طنًا و204 كيلو جرامات قمح زيادة عن الرصيد المثبت بالصومعة.

وأشار إلى أن كميات القمح المخصصة للإكثار (التقاوى) المنقولة من المحافظة بلغت 13 ألفا و248 طنًا، وبلغت كميات القمح التي وردت لمواقع تخزين خارج محافظة الدقهلية 36 ألفا و232 طنًا و412 كيلوجرام قمح، والكميات التي تم ضبطها بلغت 1451 طنًا، وتم التحفظ عليها وتوريدها بصوامع وشون تابعة للمحافظة.

ولفت إلى انتظام عملية التوريد في المواقع التخزينية بالمحافظة، وأن اللجان مستمرة في عملها بكل موقع تخزيني.