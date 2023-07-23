برلمانى: إصدار قانون دولى لتجريم الإساءة للمقدسات الدينية أصبح مطلبًا عالميًا

أعرب الدكتور إيهاب رمزى، عضو مجلس النواب أستاذ القانون الجنائى، عن أسفه الشديد لتكرار حرق نسخة من المصحف الشريف على يد مجموعة من المتطرفين في السويد في تحدٍ سافر ومتعمَّد وغير مسئول مِمَّا يؤجج مشاعر الكراهية والفتنة على مستوى العالم.

وأكد أنَّ مثل هذه الإساءات المتكررة والمتعمدة وغير المسئولة تؤجج مشاعر الكراهية وتبثُّ الفتنة وتعكس مظاهر الإسلاموفوبيا البغيضة بما يحتِّم ضرورة تدخل المجتمع الدولي بجميع منظماته وهيئاته وكافة المنظمات والهيئات الإسلامية على مستوى العالم للتصدي لهذه المهاترات والإساءات، ومواجهة كل ما من شأنه إثارة سموم الفتنة ونشر الكراهية.

وقال "رمزى " فى بيان له أصدره اليوم إن إصدار قانون دولى لتجريم الإساءة للمقدسات والكتب السماوية أصبح مطلبا عالميا ويجب على المجتمع الدولى أن يتدخل وبسرعة لإصدار قانون دولي يجرِّم الإساءة للأنبياء والأديان والمقدسات والرموز الدينية حفاظًا على السِّلْم العام على مستوى العالم وحتى لا تتكرر مثل هذه التصرفات الخطيرة التى تمثل خطرا داهما على السلم والأمن الدوليين، مؤكدا أن هذه الإساءات المتكررة تمثِّل إساءة صريحة وتحدِّيًا صريحًا لمشاعر جميع المسلمين على مستوى العالم.

وأوضح الدكتور إيهاب رمزى أن صمت السلطات السويدية على مثل هذه التصرفات لا يندرج أبداً تحت مسمى حرية الرأى والتعبير لأنه لا توجد حرية رأى أو تعبير فى أعمال تتنافى مع ما هو متعارف عليه عالميا بأنه اساءة بالغة للأديان السماوية، مطالبا من الحكومة السويدية سرعة الاعتذار عن مثل هذه الأعمال الاجرامية وأيضا التعهد بعدم تكرارها وتطبيق القوانين وأشد العقوبات ضد المجرمين الذين يرتكبون مثل هذه الأعمال الإجرامية.