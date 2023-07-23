مكون من دورين.. انهيار منزل فى قرية الدوية ببنى سويف

انهار منزل مكون من طابقين مبني من الطوب اللبن، صباح اليوم الأحد، بقرية الدوية التابعة لمركز بني سويف، دون وقوع خسائر بشرية أو إصابات.



تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بنى سويف، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث انهيار منزل مكون من طابقين بالدوية في مركز بني سويف، مكون من طابقين، مبنى من الطوب اللبن وجذوع النخيل والخشب، وإنهار بشكل كامل، قبل أن يتم إخلاؤه من السكان، قبل وقوع الحادث.



وانتقل رجال الوحدة المحلية بمركز ومدينة بني سويف، برئاسة المحاسب هاني الجويلي، إلى موقع المنزل المنهار، وتم قطع المياه والكهرباء عنه، ومعاينة المنازل المجاورة، لبيان وجود تصدعات من عدمها.