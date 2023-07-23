الأحد 23 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

رئيس "الموازنة الزراعية": تطور كبير في منتجات الهيئة لخدمة الزراعات المختلفة

زهور الربيع
زهور الربيع

 

 أكد رئيس الهيئة العامة لصندوق الموازنة الزراعية التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي الدكتور ممدوح السباعي، أن الفترة الأخيرة شهدت تطورا كبيرا في إنتاج المنتجات المتنوعة للهيئة، والتي تخدم جميع أنواع الزراعات المختلفة.
وأشار السباعي - في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم /الأحد/ - إلى مشاركة الهيئة في مختلف المعارض على المستويين المحلي والدولي، وآخرها كان المشاركة الفاعلة في معرض زهور الربيع الأخير، لمواكبة أحدث ما توصل إلى البحث العلمي في مجال إنتاج الزهور والمسطحات الخضراء ونباتات الزينة والفاكهة والنباتات.
وأضاف أن المشاركة الفعالة للهيئة في المعارض المحلية والدولية تمثل أهمية كبيرة في التعريف بمنتجات الهيئة العامة لصندوق الموازنة الزراعية، حيث يتم طرح منتجاتها بأسعار مخفضة من المخصبات الحيوية والمغذيات النباتية والمركبات الحيوية.
وأوضح رئيس صندوق الموازنة الزراعية أن منتجات صندوق الموازنة بوزارة الزراعة متوفرة للمزارعين بأسعار مدعمة منها المخصبات النباتية وبدائل الأسمدة ومحفزات نمو ومحسنات تربة.

 

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