"القاهرة الإخبارية": تحليق كثيف للطيران السودانى وقصف قوى قرب مقر الإذاعة بالخرطوم

كشف محمد إبراهيم، مراسل قناة القاهرة الإخبارية، عن آخر التطورات في الأراضي السودانية بين قوات الجيش والدعم السريع.

وقال "إبراهيم"، إنه سمع دوي لاشتباكات بالأسلحة الثقيلة ناحية شارع مدني الرابط بين العاصمة الخرطوم وولاية الجزيرة، موضحًا أن الجيش ينفذ قصفا مكثفا ضد ارتكازات الدعم السريع بأم درمان.

وأكد أن طيران الجيش السوداني يواصل قصف ارتكازات للدعم السريع بالخرطوم بحري وفيما ترد مضادات أرضية، مشيرًا إلى وجود قصف قوي على مناطق وسط أم درمان قرب مقر الإذاعة و التليفزيون وسط تحليق كثيف لطيران الجيش السوداني.