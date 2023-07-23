لتجنب الإصابة والأمراض.. إسعافات أولية لا غنى عنها في عطلة الصيف

مع دخول فصل الصيف، يرغب الكثيرون في قضاء عطلة صيفية ممتعة، إلا أن بعد الأعراض الطارئة فد تعكر صفو الإجازة مثل التعرض لحروق الشمس أو لدغات البعوض أو آلام البطن، لذا؛ فإن القليل من الاستعداد قد يُحدث فارقًا كبيرًا للتأكد من أن عطلتك ستكون ممتعة.

يكشف الدكتور جيف عما يجب عليك وما لا يجب أن تأخذه معك لقضاء عطلة صيفية صحية وفقا لموقع ذا صن، وجاءت القائمة كالتالي:

صن سكرين: تسعة من كل عشرة منا لا يأخذون ما يكفي من واقي الشمس عند التوجه إلى الخارج وفقًا لبحث جديد، وهذا ليس صحيح يجب أن تأخذ ما يكفي لعطلتك، وحتى عند وضع واقي الشمس لا تزال بشرتك تجف لذا من المهم استخدام مرطب بعد التعرض للشمس.

مضادات الهيستامين رائع لعلاج لسعات البعوض ولتقليل خطر الإصابة بعدوى ثانوية فضلاً عن التورم والألم.

الإسهال أو القيء شائع في الإجازة، يقول الدكتور جيف: "يمكن أن يكون هذا بسبب الأطعمة الجديدة أو الأطعمة المتروكة في الحرارة، وقد يمرض الأطفال بعد تناول مشروبات، يمكن أن يؤدي المرض إلى فقدان السوائل والأملاح، يجب شرب الماء ولكن يجب أن تضع في اعتبارك الأدوية المخصصة لذلك.

يجب أن تحتفظ الباراسيتامول السائل أو الإيبوبروفين للأطفال، سيجعل الأطفال يشعرون بالراحة.

الأسبرين: يعتقد الكثير من الناس خطأً أن الأسبرين سيقلل من خطر الإصابة بجلطات دموية مثل الإصابة بجلطات الأوردة العميقة، لكن الأسبرين يقلل فقط من التخثر في الأعضاء التالفة أو الأوعية الدموية أو الإصابات الخارجية، كما أن المضادات الحيوية مهمة للحصول عليها وقت اللزوم.

مجموعات الإسعافات الأولية: إذا كنت تخطط لقضاء عطلة مليئة بالمغامرات أو السفر إلى بلد ريفي فكل ما تحتاجه هو اللاصقات والكريمات المطهرة، وإذا كانت لديك إصابة تحتاج إلى شاش أو ضمادة أو شريط لاصق فيجب أن ترى الطبيب على وجه السرعة على أي حال.