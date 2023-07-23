العثور على جثة شاب فى قنا

يكثف رجال مباحث قنا من جهودهم لحل لغز العثورىعلي جثة شاب به عدة طعنات نافذه ملقى بشوارع مركز قوص في قنا.

مجهول الهوية

وكشف مصدر أمني، أن المجني عليه مجهول الهوية، ويقوم رجال المباحث بتفريغ كاميرات المراقبة في محيط العثور عليه.

نشرة داخلية وفحص بلاغات التغيب

كما يتم عمل نشرة داخلية بأوصاف المجني عليه وتوزيعها على أقسام الشرطة وفحص بلاغات التغيب بالقرى المجاورة لمحاولة التوصل إلى هويته.

تلقي البلاغ

كانت البداية عندما تلقى رجال مباحث مركز قوص بلاغًا من الأهالي يفيد بالعثور على جثة شاب ملقى بأحد الشوارع وبه عدة طعنات نافذة.

تحريات المباحث

علي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مصطحبة سيارة إسعاف لنقل جثمان المجني إلى المستشفى وتبين أن الجثة لشاب في العقد الثالث من عمره وبه عدة طعنات متفرقة بجسده أودت بحياته ويرتدي كامل ملابسه.

قرارات النيابة

بإخطار النيابة العامة أمرت بعرض المجني عليه على الطب الشرعي للإعداد تقرير الصفة التشريحية وبيان سبب الوفاة.