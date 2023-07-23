"قنديل": روسيا قد تلجأ لفكرة جعل أوكرانيا رهينة ومحجوزة عن البحر الأسود

قال الكاتب الصحفي عبدالحليم قنديل، إن الضربات الأخيرة التي وجهتها روسيا منتهزة فرصة الضربة الأوكرانية على جسر كيرتش، واضح أنها تستنزف القوات الأوكرانية والقوات الأجنبية والمرتزقة لتستوعب زخم الهجمة المضادة ثم تستأنف هجمة قد تشمل القطاع الجنوبي مستهدفة غلق البحر الأسود على أوكرانيا.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "حديث الأخبار"، مع الإعلامي شادي شاش، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن روسيا حريصة على العلاقة مع تركيا لأنها اخترقت حظر حلف الأطلنطي على التجارة مع روسيا، مشيرًا إلى أن روسيا أعلنت أنها ستغلق مسار الحبوب الخارج من الموانئ الأوكرانية وستعتبر أي سفن تسير من هذا الممر كأنها أهدافًا عسكرية، واليوم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي، تحدث مع حلف الأطلنطي للحصول على حماية للخروج من الموانئ.

حلف الأطلسي غير قادر على حماية السفن الخارجة من الموانئ الأوكرانية

وتابع، أن حلف الأطلسي غير قادر على حماية السفن الخارجة من الموانئ الأوكرانية كما أنه لا يرغب في المواجهة المباشرة مع روسيا، مؤكدًا أن الأخيرة قد تطور فكرة جعل أوكرانيا رهينة ومحجوزة عن البحر الأسود.