إزالة 3 حالات تعد وإيقاف تحويل شقة من سكنى لتجارى ورفع 150 طن مخلفات بالمنيا

قال اللواء هاني بدوي رئيس مركز ومدينة المنيا، إن الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا واصلت حملاتها المكثفة لإزالة التعديات ومخالفات البناء العشوائي المخالف بدون ترخيص بالتزامن مع حملات النظافة ورفع المخلفات والقمامة والتراكمات الصلبة والزراعية والأتربة بأحياء المدينة والقرى التابعة لها وتمكنت من إزالة 3 حالات تعد وإيقاف أعمال تحويل شقة من سكنى إلى تجاري خلال حملة مفاجئة بحي غرب مدينة ورفع 150 طن مخلفات وقمامة ونقلها للمقلب العمومي بالظهير الصحراوي.

وأوضح أنه ضمن المرحلة الثالثة للموجة ٢١ لازالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة تمكنت الوحدة المحلية لمركز مدينة المنيا من إزالة ٣ حالات تعد على أراضى زراعية وبدون ترخيص بقرية دمشير بمساحة ٢,٥ قيراط وذلك خلال حملة اليوم تحت إشراف محمود أبو كريشة نائب المدينة ومحمد جابر رئيس القرية والمتغيرات وجهات الولاية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وأضاف أن الوحدة المحلية نفذت حملة مفاجئة بشوارع حي غرب المدينة، أسفرت عن إيقاف أعمال تعديل وتحويل شقة من سكنى إلى تجاري بمساكن القرطبى وتم إزالة الأبواب والبروز الحديدي والتحفظ عليها واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالف.

وأكد أن الوحدة المحلية كثفت من حملات النظافة ورفع المخلفات والقمامة حيث واصلت أقسام البيئه التابعة للوحدات المحلية لقرى البرجاية تلة ودمشير ونزلة حسين وحي غرب المدينة برفع 150 طنا من التراكمات والمخلفات الزراعية والقمامه المتواجدة بنقاط التجمع خلف عمارات الرى بدماريس ومدخل دماريس الشمالى، فضلاعن رفع نقاط التجمع بالبرجابة والتوابع وكذلك بقرية تلة ومن قرية بنى محمد سلطان القري التابعة لها وتم نظافة المدخل الرئيسي لقرية دمشير ومنطقة المفتي ومنطقة أولاد الشيخ ومنطقة الشونية ومدخل عزبة زكريا ومنطقة الشئون والمدخل الغربي لقرية دمشير والمستودع وأيضا تم نظافة شوارع وأروقة حي غرب المدينة ونظافة عزبة طه السبع وشارع مضرب الأرز ومدخل المنصورة من الدائري ونقطة السلام بالحي وتم تفريغ صناديق القمامة بنزلة حسين، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين والمعيشة في بيئة نظيفة صحية.

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