السعودية تدين عدم اتخاذ إجراءات لمنع تكرار حوادث التعدى على المقدسات الإسلامية

أعربت المملكة العربية السعودية عن إدانتها واستيائها الشديدين جراء عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تكرار حوادث التعدي على المقدسات الإسلامية وآخرها في كوبنهاجن.

وكانت جماعة يمينية متطرفة في الدنمارك أقدمت على حرق نسخة من القرآن الكريم أمام السفارة العراقية في كوبنهاجن أمس الجمعة، وذلك بعد أسبوع من تدنيس مواطن سويدي من أصل عراقي القرآن الكريم للمرة الثانية في الأسابيع القليلة الماضية.

وقالت وزارة الخارجية السعودية في بيان لها نشرته عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "نعرب عن إدانة واستياء المملكة الشديدين جراء عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تكرار حوادث التعدي على المقدسات الإسلامية وآخرها ما قامت به مجموعة متطرفة في الدنمارك بحرق نسخة من القرآن الكريم، ورفع شعارات كراهية وعنصرية ضد الإسلام والمسلمين، أمام سفارة جمهورية العراق في العاصمة كوبنهاجن".

وعبرت وزارة الخارجية السعودية عن إدانة المملكة بأشد العبارات لهذه الأعمال الداعية للكراهية والعنف بين الأديان، وتحذر في الوقت نفسه من تكرار هذه الأعمال المستفزة لمشاعر ملايين المسلمين حول العالم، والتي تعد انتهاكًا صارخًا للقوانين والأعراف الدولية كافة.

وكانت وزارة الخارجية قد أعربت أمس عن إدانة واستنكار المملكة الشديدين، للتصرفات المتكررة وغير المسئولة من قِبل السلطات السويدية بمنح بعض المتطرفين التصاريح الرسمية التي تخولهم لحرق وتدنيس نسخ من القرآن الكريم، في تصرف يُعد استفزازًا ممنهجًا لمشاعر الملايين من المسلمين حول العالم.

استدعاء السفير السويدي

واستدعت الخارجية القائم بأعمال السفارة السويدية لدى المملكة لتسليمه مذكرة احتجاج تتضمن مطالبة المملكة السلطات السويدية باتخاذ كافة الإجراءات الفورية واللازمة لوقف هذه الأعمال المشينة، التي تخالف التعاليم الدينية كافة، والقوانين والأعراف الدولية، مؤكدة رفض المملكة القاطع لكل هذه الأعمال التي تغذي الكراهية بين الأديان، وتحد من الحوار بين الشعوب.

وأحرقت مجموعة دنماركية يمينية متطرفة ومناهضة للإسلام نسخة من القرآن الكريم أمام السفارة العراقية بالعاصمة كوبنهاجن. وانتشر على مواقع التواصل الاجتماعي اليوم الجمعة، مقطع فيديو وثق عملية تدنيس القرآن والعلم العراقي وحرقهما أمام السفارة العراقية في كوبنهاجن.

والخميس الماضي وخلال الأسابيع القليلة الماضية، وللمرة الثانية أقدم مواطن سويدي من أصل عراقي يدعى سلوان موميكا، على تدنيس القرآن الكريم بدعم من الشرطة السويدية، مما أثار استهجان الدول الإسلامية.

وفي معرض إدانتها لهذه الأعمال، استدعت الدول الإسلامية سفراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية السويدية في هذه الدول.

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