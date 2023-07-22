السبت 22 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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عماد الدين حسين: الرئيس السيسي حول عددا من نقاشات الحوار الوطني لمشاريع قانون

عماد الدين حسين
عماد الدين حسين

قال عماد الدين حسين، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن الأسبوع الجاري سنشهد عقد جلستين للحوار الوطني، وهذه الجلسات ستكون متخصصة للخروج بتوصيات.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة "النهار"، أن الجلستين ستكونان في المحور السياسي والمجتمعي، موضحًا: "جلسة متخصصة تعني أنها ليست الجلسة العامة، لكن جلسة لخبراء تستهدف الوصول إلى توصيات يتم رفعها للرئيس عبد الفتاح السيسي".

ولفت إلى أنه في جلسة المحور السياسي سيتم نقاش النظام الانتخابي، أما المحور المجتمعي سيتم مناقشة قضية التأمين الصحي الشامل، ومدى تطبيقه على محافظات الجمهورية. 

وأكد، أنه يجيب تحويل الحوار الوطني إلى مؤسسة لأهمية القضايا التي يناقشها، متابعا: "القصة مش مناقشة أزمات وقضايا لأن في قضايا لن تحل من يوم وليلة".

ولفت إلى أن الحوار الوطني مهم للشارع المصري، ولا يأخذ من سلطة وصلاحيات البرلمان، منوها أن الرئيس السيسي حول عددا من نقاشات الحوار الوطني لمشاريع قانون.

عماد الدين حسين الحوار الوطنى اخر النهار محمد الباز

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