تزوجت ثلاث مرات وضربت ماجدة.. محطات في حياة هياتم

لم تخلو حياة النجوم من إثارة الجدل ولا المتاعب، واليوم نتحدث عن فنانة شاملة ولدت فى مثل هذا اليوم ولكن منذ أعوام كثيرة، حيث تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنانة الشاملة هياتم، وكانت حياتها مليئة بالمتاعب وإثارة الجدل، حكم عليها بالحبس لمدة شهر، وحصل مشادة بينها وبين الفنان ماجدة وصلت إلى الاشتباك بالأيد، وعرض عليها ثري عربى الزواج ولكنها رفضت، وتعددت زيجاتها بينها لاعب كرة قدم وممثل.

حكم بالحبس

حبست الفنانة هياتم أسبوع بعد اتهامها بالتزوير فى أوراق رسمية، وقالت إنها لم تطلب هذا من الموظف حيث بررت هذا بأن موظف السجل كتب فى البطاقة الشخصية لها آنسة بدل مطلقة، محاولًا مجاملتها.

مشاجرة هياتم وماجدة الخطيب

أثناء مسرحية يا أنا يا أنت، حصل مشاجرة بين الفنانة هياتم وماجدة الخطيب، وصلت إلى التعدى بالضرب بالأيدي على المسرح، وأصيبت الأخيرة بكدمات وكسر فى الرجل، وحررت بلاغًا ضد هياتم تتهمها بضربها والنصب عليها وعدم سداد مستحقاتها، وجرى الحكم بالحبس شهرًا على الطرفين، ولكن سرعًا ما تدخل زملائهما وتم الصلح بينهم.

عرض الزواج

قالت هياتم فى تصريحات تلفزيونيه، إن أحد حكام العرب عرض عليها الزواج مقابل قصر فى سويسرا واعتزلها الفن ولكنها رفضت ن تتزوجه.

زيجات هياتم

تزوجت هياتم ثلاث مرات عن حب ورفضت الزواج من كبار رجال الدولة فى هذا الوقت، وكان أبرز زيجاتها الفنان محمد خيرى ولاعب كرة القدم، محمود الخواجة ولكنها لم تدم طويلًا وانفصالوا ولم تجنب أطفال، وكان يراعيها أبن شقيقتها.

دخول هياتم الفن

دخلت هياتم الفن صدفة حيث كانت تجلس على إحدى شؤاطئ الإسكندرية وكان يقام فى هذا الوقت مسابقة لملكة جمال الشواطئ، وكان يحكم فيها مجموعة من المخرجين السينمائيين، وأنها فازت بالمسابقة، ليعرض عليها أحد المخرجين التمثيل بعد ذلك، وبدأت في التمثيل على مسرح سيد درويش.