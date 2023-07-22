عمر بطيشة: الإعلاميون يتحملون المسئولية بشجاعة

قال الإعلامي عمر بطيشة، إن الذكرى الـ63 لإنشاء "ماسبيرو" عيد حقيقى نحتفل به بفرحة وبهجة ونشعر فيه بالسعادة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامية لبنى عسل، والمُذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء اليوم السبت: "كنت أذهب لاستديوهات التليفزيون ولاحظت أن معظم البرامج كانت تقدم على الهواء، ومعظم المذيعين كانوا يحبون التقديم على الهواء".

ووجه رسالة للإعلاميين حاليًا قائلًا: "أنتم فى وش المدفع ورمانة النظام ومتحملون المسئولية، وأى كلمة تخرج منكم يحاسبكم عليها الجمهور حساب الملكين، وتطرحون الكلمة بميزان الذهب لمعرفتكم بمدى أثرها عليهم، وأنتم متحملون المسئولية بشجاعة ومسئولية".