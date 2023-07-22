الباز يجيب: لماذا يكره الإخوان عبد الناصر والسيسى؟

قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، إن جماعة الإخوان الإرهابية حاولت اغتيال الرئيس جمال عبدالناصر والرئيس عبد الفتاح السيسي أكثر من مرة، وربنا هو من حماهما من الإخوان، لأن عبدالناصر والسيسي فهما الجماعة الإرهابية وما تريده مبكرا.

وأضاف، خلال برنامجه "آخر النهار"، المُذاع على قناة "النهار"، أن محاولات اغتيال السيسي لم يُكشف عنها بشكل كبير ولم يأت الوقت بعد لتدوين هذه المحاولات.

وتابع: "لما تتأمل اللى حصل في 1952 و2013 هتلاقي الجيش هو المركز، ففي 1952 خرج الجيش ليطهر البلد من الملك وحاشتيه الفاسدة، ولما قامت الثورة خرج الشعب يؤيد الثورة والجيش، أما في 30 يونيو 2013 خرج الشعب أولا ثم استدعى الجيش لتخليصه من الإخوان".

ولفت الباز إلى أن ختام بيان الجيش في ثورة 1952 و30 يونيو 2013 واحد، فالرئيس عبدالناصر وهو يلقي البيان يتوجه للشعب المصري لرفض أعمال التخريب، وأنه سيواجه بحزم، والرئيس السيسي يتوجه للشعب بعدم الخروج عن السلمية، لذا فالمشهدان واحد، فمشهد 52 بلد محتلة من الإنجليز، وفي 2013 بلد محتلة من الإخوان والرئيس "لا بيهش ولا بينش"، والخلاف الوحيد أنه في سنة 1952 الجيش هو من بادر وأيده الشعب، وفي 2013 الشعب هو من بادر، فوجد الجيش في ظهره، ولولاه في 2013 لم تكن 30 يونيو، ولا ثورة على الإخوان، ولدخلت البلد في حرب أهلية ومذابح لا نعرف نهايتها ولا مصير البلد.

وأردف: "لما نستحضر مشهد 52، نقول إن الشعب فاهم وواعي وعارف من يعمل لصالحه ومن يعمل ضده، وأي مشاكل لابد من الحفاظ عليها في إطار الدولة".