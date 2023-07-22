لو باريزيان: إدارة باريس سان جيرمان تهدد مبابى

اتخذت إدارة نادي باريس سان جيرمان الفرنسي قرارًا جديدًا ضد كيليان مبابي، مهاجم الفريق، ضمن مسلسل رحيله عن النادي.

قصة مبابي مع باريس سان جيرمان بدأت مطلع الشهر الجاري عندما أبلغ اللاعب إدارة ناديه بعدم رغبته في تفعيل شرط تمديد عقده معهم حتى 2025 ورغبته في الرحيل عقب نهاية تعاقده، ومنذ ذلك الحين وتحاول إدارة النادي الباريسي إقناع اللاعب بتمديد العقد والحفاظ على حقوق النادي المادية، ولكن في ظل إصرار اللاعب على عدم تمديد العقد وضعه النادي أمام اختيار من 2 إما الرحيل خلال الانتقالات الصيفية الجارية أو تمديد عقده.

وذكرت صحيفة لو باريزيان الفرنسي أن إدارة باريس سان جيرمان أخبرت اللاعب أنه إذا لم يحسم قراره خلال الأسبوع الجاري سواء بالرحيل عن النادي هذا الصيف أو تمديد العقد، فإنه لن يشارك في أي مباراة مع الفريق خلال الموسم المقبل.

عدم مشاركة مبابي في أي مباراة خلال الموسم المقبل ستهدد مشاركته رفقة منتخب فرنسا في بطولة أمم أوروبا 2024، وهي ورقة الضغط التي تستخدمها إدارة باريس على اللاعب من أجل تحقيق الاستفادة إما ماديًا برحيله أو رياضيًا ببقائه مع الفريق.

ويعد ريال مدريد الأقرب لضم مبابي، خاصة أن اللاعب أبدى رغبته في الانتقال للفريق الملكي في أكثر من مناسبة بالإضافة إلى إفساح المجال له في تشكيل الفريق الأساسي بعد رحيل مواطنه كريم بنزيما وانضمامه لفريق اتحاد جدة السعودي.