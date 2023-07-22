السبت 22 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

"بيقطع عليا الطريق وبيعاكسنى".. بائعة تتهم عاطلًا بالتحرش بها بالمقطم

عاطل
عاطل

«بيترصدلي وبيقولي عبارات خارجة».. اتهامات مثيرة وجهتها فتاة إلى شاب عاطل في منطقة المقطم أمام نيابة المقطم والخليفة الجزئية.

 

تعرضت فتاة لواقعة تحرش من شاب يترصد لها في الطريق العام وحاول التهجم عليها لولا تدخل المارة.

 

واستمعت نيابة المقطم والخليفة الجزئية إلى أقوال فتاة تعمل بائعة في أحد المحلات تتهم شابًا بالتحرش بها بمنطقة المقطم.

 

وقالت الفتاة، إنه أثناء سيرها في الشارع تعرض لها شاب بالمنطقة في الثانية ظهرًا ووجه لها عبارات خادشة للحياء بغرض التحرش بها.

 

وتابعت الفتاة، أن هذه ليست المرة الأولى التي تتعرض للتحرش والمعاكسة من المتهم، فهو  يستمر دائمًا في التحرش بها ولكن هذه المرة تجرأ وحاول قطع طريقها وملامسة جسدها ولكنها استغاثت بالمارة لإنقاذها وإيقافه، وبالفعل تمكنوا من ضبطه وتم اقتياده لقسم شرطة المقطم.

وتباشر النيابة التحقيق وجارٍ سماع أقوال الشهود والمتهم، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة، وتفريغ كاميرات المراقبة لكشف ملابسات الواقعة.

اتهامات مثيرة منطقة المقطم تحرش نيابة المقطم والخليفة الجزئية

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