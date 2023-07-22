ضبط راكبة حاولت تهريب ٤٣٤ عبوة مستحضرات تجميل

أحبطت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي محاولة راكبة مصرية تهريب كمية كبيرة من مستحضرات التجميل.

أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على ركاب رحلة الخطوط المصرية القادمة من بيروت استوقف تامر محمد عبدالله مأمور الجمرك المعين على لجنة الخط الأخضر إحدي الراكبات، أثناء محاولتها الخروج من بوابة اللجنة الجمركية، والتي أنكرت حوزتها لما يجب الإفصاح عنه أو ما يستحق عنه ضرائب ورسوم جمركية، وبتفتيش حقائبها على جهاز الفحص بالأشعة بواسطة كل من مصطفي مرسي مأمور الجمرك و سامح سيد رئيس القسم واللذين تلاحظ لهما وجود عبوات متكررة بكثرة داخل حقائب الراكبة، قام محمد يوسف محمد مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبني الركاب رقم ٣ بتكليف محمد فتح الله أبوالعيون مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب يدويًا مما أسفر عن وجود كمية كبيرة من مستحضرات التجميل، قام أحمد أبو بكر مدير الجمرك بتكليف لجنة مكونه من هبة مصطفي ومحمد فتح الله وعلي جلال وعبدالقادر السيد وعبدالله حمدي مآمير الجمرك لجرد وعد وتصنيف وتحريز المضبوطات التي بلغ عددها ٤٣٤ عبوة مستحضرات تجميل.

أمر أحمد أبو بكر فؤاد مدير الإدارة الثانية بالإنابة بتحرير محضر ضبط جمركي رقم ١٨٠ لسنة ٢٠٢٣، وذلك بعد العرض علي الدكتور ماجد موسي رئيس الإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة الدولي.