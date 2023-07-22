السبت 22 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

ليكيب: عرض الهلال السعودي لضم مبابى الأكبر فى تاريخ كرة القدم

كيليان مبابي
كيليان مبابي

كشفت تقارير صحفية عن عرض ضخم من قبل نادي الهلال السعودي مقابل الحصول على خدمات الفرنسي كيليان مبابي، مهاجم فريق باريس سان جيرمان، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وترغب إدارة باريس سان جيرمان في التخلص من مبابي خلال الانتقالات الجارية وبيعه بأعلى سعر ممكن قبل بداية الموسم واقترابه من الفترة المسموح له خلالها بالتوقيع مجانًا لأي فريق، والتي تبدأ يوم 1 يناير 2024.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة ليكيب، فإن عرض الهلال تتجاوز قيمته 222 مليون يورو، وهي قيمة انتقال نيمار دا سيلفا من برشلونة إلى باريس.

وأشارت الصحيفة إلى أن العرض سيكون الأكبر في تاريخ كرة القدم.

واستبعدت إدارة نادي باريس سان جيرمان كيليان مبابي من قائمة الفريق المسافرة إلى اليابان لخوض المعسكر الإعدادي للموسم الجديد، بسبب رفض اللاعب تمديد عقده مع النادي، وشارك في مران المستبعدين.

وانضم كيليان مبابي لصفوف باريس سان جيرمان قادمًا من فريق موناكو في صفقة إعارة مصحوبة بشرط شراء في نهاية الإعارة، خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2017، وتم تفعيل شرط الشراء في الصيف التالي.

الهلال السعودي كيليان مبابي مبابي باريس سان جيرمان الانتقالات الصيفية

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