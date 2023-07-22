"الأمم المتحدة" تحذر: موجات الحر الشديدة قد تغيّر من اقتصادات الدول

كشف الدكتور علاء النهري، نائب رئيس المركز الإقليمي لعلوم الفضاء بالأمم المتحدة، عن تأثير ارتفاع درجات الحرارة على اقتصاديات دول العالم.

وقال خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم السبت، إن موجات الحر الشديدة قد تغير من اقتصادات الدول، موضحًا أن الموجة الحارة تؤثر على الاقتصاد العالمي والزراعة وانتشار الأوبئة والآفات وقلة الإنتاجية والتصحر، كما تؤثر على مستوى العمل ببعض المهن.

وأضاف أن جميع الصحف الأوروبية تتحدث عن ارتفاع درجات الحرارة الشديد، والرياح الساخنة، مشيرًا إلى أن ما يحدث نتيجة التغيرات المناخية، وبعض الدول ما زالت لم تتخلَ عن أنانيتها لمحاولة خفض درجة حرارة الأرض عن 1.5%، وعارضت ذلك بشدة لكونه يؤثر على اقتصاداتها.

وأشار إلى أنه من الممكن أن تختفي بعض المحاصيل الزراعية أو تقل إنتاجيتها بشكل كبير نتيجة ارتفاع درجة الحرارة، مشددًا على أنه من المفترض أن نتأهب لهذا الطقس كل عام.