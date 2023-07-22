تقرير: أندية البريميرليج قلقة من انتقال اللاعبين للدوري السعودي

أفادت تقارير صحفية أن أندية الدوري الإنجليزي تستعد لتحرك رسمي بشأن صفقات انتقال اللاعبين للدوري السعودي.



وتتنافس أندية الدوري السعودي خلال سوق الانتقالات الجارية على ضم عدد من لاعبي الدوريات الأوروبية الكبرى، لتدعيم صفوفهم ورفع مستوى المنافسة في الدوري.

ووفقًا لما ذكرته شبكة ذا أثلتيك، فإن عدد من الأندية تخطط لنقل قلقها لرابطة الدوري الإنجليزي بشأن انتقال ألان سانت ماكسيم، لاعب نيوكاسل يونايتد، لنادي أهلي جدة السعودي، خاصة أن صفقة انتقال اللاعب ستكون بين طرفين مملوكين لصندوق الاستثمار السعودي.

ومن المقرر أن تتم صفقة انتقال ألان سانت ماكسيم لصالح أهلي جدة مقابل 30 مليون جنيه استرليني.

وتنص لوائح الدوري الإنجليزي على فحص جميع المعاملات التي تزيد تكلفتها عن مليون جنيه استرليني، سواء كانت تتضمن أطرافًا مرتبطة أم لا للتأكد من أنها لا تتجاوز القيمة التسويقية.

وأفادت ذا أثلتيك أن العديد من الأندية الكبرى في الدوري الانجليزي تدعي أن صندوق الاستثمار السعودي يتم استخدامه لتضخيم الرسوم الظاهرة لسانت ماكسيم وإخفاء ضخ رأس المال كرسوم نقل من أجل مساعدة نيوكاسل على الامتثال لقواعد اللعب المالي النظيف.

وستطلب الأندية من الدوري شرح كيفية تحديد القيم التسويقية في مثل هذه المواقف والتعبير عن عدم الرضا عن الاتفاقات الاقتصادية ويريدون مزيدًا من التحقق والشفاهية حول الموضوع.