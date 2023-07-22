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السبت 22 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

العثور على جثة طفل رضيع أمام مدخل منزل في القليوبية

العثور على جثة طفل
العثور على جثة طفل رضيع أمام مدخل منزل فى القليوبية

شهدت مدينة الخصوص بمحافظة القليوبية، واقعة مؤسفة حيث عثر شخص على جثة طفل رضيع، ملقى أمام مدخل العقار محل سكنه، جرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الصحة النفسية بالخانكة وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وصرحت بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الطبيب الشرعي، لبيان ما به من إصابات وبيان عمر المتوفي وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وضبط مرتكبها.

 

تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارا من العقيد ناصر الجمال مأمور قسم شرطة الخصوص، يفيد ورود بلاغ من أحد الأشخاص بعثوره على جثة طفل رضيع يبلغ من العمر حوالي يوم ملقى بمدخل العقار محل سكنه بدائرة القسم.

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية لمكان الواقعة وبالمعاينة والفحص تبين عثور "م ن ج"، 28 سنة، مالك محل أدوات كهربائية، على جثة طفل رضيع يبلغ من العمر حوالي يوم ملقى بمدخل العقار محل سكن الأول ولا توجد به ثمة إصابات ظاهرة وملفوف بقطعة قماش بيضاء.

وجرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى الصحة النفسية بالخانكة والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة، وتحرر محضرا بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق 

 

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