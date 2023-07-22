محافظ المنوفية يتفقد فعاليات ملتقى توظيف "حياة كريمة" لتوفير فرص عمل

تفقد اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، اليوم، بدء الملتقى التوظيفي الذي نظمته مؤسسة "حياة كريمة" بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة والمُقام بالصالة المغطاة بمدينة شبين الكوم يوميّ 22 و23 يوليو الجاري لتوفير أكثر من 3500 ألف فرصة عمل لشباب المحافظة بشتى المجالات.

ووسط إقبال كثيف من الشباب والفتيات، تجّول محافظ المنوفية بين أجنحة وأقسام الملتقى للاطمئنان على انتظام منظومة العمل بداية من مرحلة استقبال الشباب وتسجيل بياناتهم وإجراء المقابلات الشخصية.

كما استفسر المحافظ من المندوبين وممثلي الشركات عن حجم الوظائف المتاحة ونوعيتها وإجراءات وآليات التقديم ومدى التسهيلات المقدمة للراغبين في الحصول على الوظائف المناسبة.

وخلال تفقده، وجّه محافظ المنوفية شكره وتقديره لمؤسسة "حياة كريمة" لإسهاماتها البارزة في مجال توظيف الشباب وتشجيعهم على ثقافة العمل الحر، مؤكدًا استمرار التنسيق مع المؤسسة لإقامة العديد من الملتقيات التوظيفية بالمحافظة لتعظيم الاستفادة منها وتوفير المزيد من فرص العمل لأهالينا بالمحافظة، فضلاً عن عقد الدورات التدريبية المتنوعة لتأهيل الشباب لسوق العمل وصقل مهاراتهم الوظيفية والتكنولوجية وتشجيعهم على ثقافة العمل الحر بهدف ضمان مصدر دخل كريم، موجهًا بعرض مخرجات الملتقى ونشرها على المنصات الإعلامية لتحقيق نتائج ملموسة وجادة علي أرض الواقع.

وأعرب المحافظ عن سعادته للمشاركة في ملتقي التوظيف، مشددًا على تقديم كل أوجه الدعم والتيسيرات اللازمة لتحقيق الأهداف المنشودة للمتقي وإنجاحه في دعم شباب المحافظة في خلق فرص عمل جادة لهم، مؤكدًا أن الدولة المصرية تسعى لتوفير فرص عمل للشباب وتأهيلهم لسوق العمل للمواطنين وذلك ضمن رؤية متكاملة للارتقاء بمستوى الحياة المعيشية المواطنين في كل نواحي الحياة، هذا وحرص المشاركين التقاط الصور التذكارية مع محافظ المنوفية تقديرًا لدوره الرائد في دعم الشباب ورعايته الشاملة للملتقى.