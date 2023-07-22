"شهيد الشهامة".. تفاصيل مصرع فرد أمن خنقا داخل أسانسير أثناء محاولته إنقاذ أسرة بالمقطم

شهدت منطقة المقطم حادث مؤلم عقب استشهاد فرد أمن أثناء محاولته الصعود لإنقاذ أسرة تستغيث من حريق لكن تم فصل التيار الكهربي عنه داخل الأسانسير ولقي مصرعه بسبب استنشاق الأدخنة.

شهود عيان: نسيوه ٦ ساعات في الأسانسير ولم يتم إنقاذه

وروى عدد من سكان كومبوند سما القاهرة بالمقطم، أن فرد الأمن يدعى "أحمد جبر" من سكان مدينة الصف بالجيزة وكان يعمل فرد أمن بأبراج سما وكان شخص أمين وعندما شهد الحريق في البرج المجاور لعمله وأسرة تستغيث لم ينتظر وصول الحماية المدنية وصعد لإنقاذ الأسرة لكنه لقي مصرعه داخل غرفة الأسانسير عقب فصل التيار الكهربائي بداخله ولم ينتبه أحد أنه داخل الأسانسير لمدة ٦ ساعات حتى سأل عنه زملائه وبالبحث عنه وجدوا جثمانه داخل الأسانسير.



الأهالي تشيد بأمانته وشهامته

وروى أحد السكان، أن شهيد الشهامة كان مثال للأخلاق والأمانة وكانوا يعتبرونه أخ لهم منذ سنوات وقال أحد السكان "ماكنتش بتطمن على بيتي وولادي غير في وجوده"، موضحا أنه متزوج ويعول أسرة بمسقط رأسه بمدينة الصف.

السيطرة علي الحريق

تمكن رجال الحماية المدنية بالقاهرة من إخماد حريق شقتين سكنيتين بأبراج سما القاهرة بالمقطم.

كانت البداية عندما تلقت الحماية المدنية، بلاغا من غرفة عمليات النجدة يفيد بنشوب حريق هائل داخل شقتين ببرج d17 بأبراج سما القاهرة وتفحم محتوياتهم بالكامل.

علي الفور تم الدفع بـ3 سيارات إطفاء وتم السيطرة على الحريق وإخلاء العقار بالكامل من السكان لإجراء عمليات التبريد ومنع تجدد اشتعال النيران وامتدادها إلى العقارات المجاورة.

كما تم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل المصابين داخل الحريق إلى المستشفى لمحاولة إسعافهم.