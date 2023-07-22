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السبت 22 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

قطع المياه 10 ساعات عن عدة مناطق في أسوان اليوم

قطع المياه
قطع المياه

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان، عن انقطاع المياة لمدة ١٠ ساعات في عدة مناطق وسط المدينة، نظرًا للقيام بأعمال تركيب محابس وقطع خاصة وعدادات مياه بغرف المحابس.

والمناطق التي سيتم قطع مياة الشرب عنها هي (شارع أبطال التحرير من جامع النصر حتى المحافظة، وشارع السوق السياحي، وشارع البركة من جامع المطار إلى المحطة )، اعتباراً من الساعة العاشرة من مساء اليوم السبت وحتى الساعة الثامنة من صباح غدا الأحد.

وأهابت محافظة أسوان المواطنين والجهات الخدمية المعنية بتوفير احتياجاتهم واحتياجات المواقع الخدمية من مياه الشرب قبل الفترة المحددة. 

10 ساعات أسوان إنقطاع مياه الشرب توفير احتياجات قطع مياة الشرب المواقع الخدمية أعمال تركيب

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