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السبت 22 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مع ارتفاع درجات الحرارة.. خبير تنمية بشرية يقدم نصائح لقضاء العطلة الصيفية

شاطئ
شاطئ

قدم الدكتور طارق إلياس، خبير التنمية البشرية، نصائح لقضاء العطلة الصيفية، قائلًا إنه لا بد من الابتعاد عن كل ما يؤثر على العطلة، خاصة عن الحياة العملية ودراسة الأبناء وانتهاء المدارس وغيرها حتى إذا كانت مدة العطلة يومًا أو يومين.

وأضاف إلياس، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم السبت، أنه ينبغي ألا نعرض أنفسنا للحرارة المباشرة في الفترة من الساعة 12 ظهرًا حتى الساعة 4 عصرًا، منوهًا بأن هذه أخطر فترة للشمس تكون موجودة فيه.

التوجه إلى الشواطئ في الصباح الباكر

ونصح خبير التنمية البشرية المصطافين بالتوجه إلى الشواطئ في الصباح الباكر والمغادرة في الثانية عشر ظهرًا ثم العودة بعد الساعة الخامسة عصرًا، مشددًا على ضرورة اختيار الصحبة وقت العطلة مع الابتعاد عن الهاتف المحمول ولو داخل الغرفة أو المنزل.

وتابع: "التليفون هيصدر للإنسان بعض المشكلات مع الوقت، وهو ما يُعيد الإنسان إلى نقطة ما قبل المصيف من جديد".

العطلة الصيفية ارتفاع درجات الحرارة يقدم نصائح قضاء العطلة الصيفية خبير التنمية البشرية التنمية البشرية

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