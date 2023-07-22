"البحوث الزراعية": جميع خدماتنا بالقوافل البيطرية بقرى "حياة كريمة" مجانية

كشف الدكتور مصطفى فاضل، مدير معهد التناسليات الحيوانية لمركز البحوث الزراعية، تفاصيل إطلاق قافلة بيطرية لعلاج مواشي صغار المربين مجانا في بني سويف، ضمن مبادرة "حياة كريمة".

وقال، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "دي إم سي"، إن المبادرة مستمرة على مدار 6 سنوات متتالية لزيارة قرى ومراكز مصر والتي تفتقد للرعاية البيطرية، أو تتضمنها مبادرة "حياة كريمة" التي قامت ببناء بنية تحتية لتطوير حياة الفلاحين، والتي تقتضي حماية الثروة الحيوانية لهم.

وأضاف: "لدينا 5 أطباء يقيمون داخل المحافظة 6 أيام عمل، والقافلة تقوم بتقديم كافة العلاج المجاني للأمراض التناسلية للحيوانات، وعمل فحص تناسلي لكل الحيوانات والقضاء على كل الطفيليات الداخلية والخارجية للحيوان والتي تهلك الأكل الذي يأكله الحيوان".

وأكد مدير معهد التناسليات الحيوانية لمركز البحوث الزراعية زيادة الإقبال وتفاعل الفلاحين بالقرى المختلفة مع خدمات القوافل البيطرية، لافتا إلى زيادة الإقبال عاما بعد عام، مرددا: "هذا ما لاحظناه في قافلة الفيوم، التي تم من خلالها التعامل مع 8000 حيوان ومعالجتها".

ولفت إلى أن القافلة تعد منفذا آمنا ومجانيا لخدمات تكلف كثيرا إذ تمت خارج القوافل، وهو أمر ليس يسيرا على المربين الصغار، إذ إن جميع الخدمات المقدمة والفحوصات والعلاجات مجانية 100%.