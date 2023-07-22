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السبت 22 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

رئيس الإنجيلية: نشكر الرئيس على مجهوداته المخلصة فى بناء دولة المواطنة

أندريه زكي
أندريه زكي

شارك الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، في وضع حجر الأساس للكنيسة الإنجيلية بالمنيا الجديدة، والكنيسة الإنجيلية بزاوية سلطان، بحضور الدكتور القس راضي عطالله، رئيس سنودس النيل الإنجيلي، والقس مدحت زاهيان، رئيس مجمع المنيا الإنجيلي، والقس جون رشدي، راعي الكنيسة الإنجيلية بالمنيا الجديدة، والقس سمير بشرى، راعي الكنيسة الإنجيلية بزاوية سلطان وعدد كبير من القيادات السياسية والشعبية والتنفيذية بالمحافظة، وحضور شعبي وجماهيري كبير.

وقال الدكتور القس أندريه زكي خلال خطابه: "اليوم نشارك معًا في وضع حجر الأساس للكنيسة الإنجيلية بالمنيا الجديدة، وزاوية سلطان، بفرحة وحضور جماهيري مصري يعكس صلابة وأصالة العيش المشترك بين المصريين، ونشكر ونثمن مجهودات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي الجادة والمخلصة فى بناء ركائز دولة المواطنة والمساواة والعيش المشترك بمشاركة جميع المصريين".

وأضاف رئيس الإنجيلية: "نوجه رسالة من صعيد مصر للعالم أجمع، ما نراه اليوم في بلادنا يؤكد حقيقة العيش المشترك والعلاقة بين المصريين علاقة صلبة ومتجذرة، ونرى المسلمين والمسيحيين في  زاوية سلطان والمنيا الجديدة اليوم فرحين معًا ويدًا واحدة في بناء الكنيسة، نصلي إلى الله أن يمنح مصرنا العزيزة السلام والمحبة".

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