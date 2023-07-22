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السبت 22 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إزالة 199 تعديًا على أراضٍ زراعية وأملاك دولة بسوهاج

إزالة تعد على أراض
إزالة تعد على أراض زراعية

أعلن اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، عن إزالة 199 حالة تعد على الأراضي أملاك الدولة وجهات الولاية، والأراضي الزراعية، بالمرحلة الثالثة من الموجة 21 لإزالة التعديات  حتى الآن.

وأشار المحافظ، في بيان، اليوم السبت، إلى أن الوحدات المحلية للمراكز والمدن والقرى قامت بالتعاون مع الأجهزة الأمنية بشن حملات مكبرة لإزالة تلك التعديات، التي أسفرت عن إزالة 100 حالة تعد على أملاك الدولة بالمباني على مساحة 11647 مترا مربعا، بالإضافة إلى إزالة 99 حالة تعد على الأراضي الزراعية على مساحة 130 فدانا و14 قيراطًا.

وشدد "الفقي" على المتابعة المستمرة وتنفيذ قرارات الإزالة بكل حزم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال التعديات على أملاك الدولة، والأراضي الزراعية، مشيرا إلى أن عملية المتابعة تتم على مدار اليوم من خلال غرفة العمليات بالمحافظة.

23 يوليو أجهزة الأمنية إزالة 99 حالة تعدي التصدى بكل حسم الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية الشعب المصري القوات المسلحة اللواء هشام آمنة

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