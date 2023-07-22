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السبت 22 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مصرع 2 وإصابة 19 في انقلاب ميكروباص على طريق القطامية السخنة

انقلاب ميكروباص
انقلاب ميكروباص

لقي 2 مصرعيهما وأصيب 19 في انقلاب سيارة ميكروباص بطريق "القطامية_ السخنة"، ونقل رجال الإسعاف المصابين إلى مستشفى السويس العام لتلقي العلاج، والمتوفين الى ثلاجة حفظ الموتى بمشرحة مستشفى السويس العام.

كانت هيئة الاسعاف بمحافظة السويس قد تلقت بلاغا من قائدي السيارات يفيد بانقلاب سيارة ميكروباص بالقرب من الكيلو 40 بطريق القطامية اتجاه السخنة.

ووجه مدير هيئة إسعاف السويس الدكتور محمد طنطاوي 12 سيارة لموقع الحادث للتعامل مع الحالات ونقلهم لمستشفى السويس العام.

ووجهت مديرية أمن السويس قوة من إدارة تأمين الطرق لموقع البلاغ، وكشفت المعاينة انقلاب سيارة ميكروباص تقل 21 راكبا كانوا في طريقهم لقضاء العطلة بإحدى القرى السياحية في السخنة، وبسبب السرعة الزائدة انقلبت السيارة رقم " ق ج 9859" أمام بنزينة وطنية، مما أسفر عن وقوع ضحايا ومصابين.

وذكر مصدر طبي بمستشفى السويس العام، ان قسم الطوارئ استقبل 19 مصابا نصفهم من الأطفال، وخضعوا جميعا للفحص الطبي واغلبهم يعاني  من كدمات وسحجات كسور في الأطراف.

وكانت وكيلة وزارة الصحة بمحافظة السويس الدكتورة أمل رشدي قد شددت على مدير مستشفى السويس العام الدكتور محمد عبد الواهب برفع درجة الاستعداد فور تلقي البلاغ.

وتابع مدير مستشفى السويس العام جاهزية اقسام الجراحة والعظام لاستقبال المصابين فور وصول إخطار الإسعاف.

السويس مستشفى مصرع اصابة حادث السخنة

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