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السبت 22 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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ضبط 4 مصانع تدوير مخلفات دون بيانات وتراخيص بالقليوبية

ضبط 4 مصانع تدوير
ضبط 4 مصانع تدوير مخلفات بدون بيانات وتراخيص بالقليوبية

تمكّنت الإدارة العامة لشرطة المسطحات البيئية بمديرية أمن القليوبية من ضبط 5 قضايا متنوعة في حملة بيئية لضبط المخالفات والقضايا المتنوعة، أسفرت عن ضبط 4 مصانع متنوعة تقوم بتدوير المخلفات المعدنية بدون بيانات وبدون ترخيص، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية.

تلقّت مديرية أمن القليوبية إخطارًا من شرطة المسطحات يفيد قيام حملة مكبرة استهدفت كافة المخالفات والقضايا المتنوعة في القليوبية، وأسفرت جهودها عن ضبط 5 قضايا متنوعة.

في مجال حماية البيئة "الصحة العامة"، تم ضبط 4 مصانع "تصنيع غراء الأخشاب من مخلفات جلود الحيوانات – تدوير المخلفات المعدنية في تصنيع سبائك الزهر والنحاس والألمونيوم"، جميعها "بدون ترخيص" بمضبوطات بلغت 11 طنًا من المواد الخام، مجهولة المصدر "مخلفات جلود حيوانية، ملح، جير حي"، ومنتجًا نهائيًا لغراء لاصق مغشوش ومقلد وبدون بيانات ومُعد للتداول، و21 طنًا من المواد الخام المعدنية لمخلفات معدنية مجهولة المصدر ومنتجًا نهائيًا لسبائك "الألمونيوم، النحاس، حديد زهر" بدون بيانات مُعد للتداول.

في مجال الثروة الزراعية "المخصبات الزراعية"، تم ضبط مصنع "بدون ترخيص" لإنتاج وتداول المخصبات والأملاح الزراعية بمضبوطات بلغت 23 طنًا من المواد الخام "كبريتات نحاس" سائلة مجهولة المصدر وبدون أي بيانات أو فواتير شراء تدل على منشأها، تُستخدم في التصنيع، طنًا منتجًا نهائيًا لمخصبات وأملاح زراعية مغشوشة ومقلدة وبدون ترخيص من الجهات المعنية، مُعبأة ومُعدة للتداول، وخط إنتاج غير مُرخص لإنتاج وتعبئة المخصبات والأملاح الزراعية.

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