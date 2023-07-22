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السبت 22 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

بسبب خلافات مالية.. القبض على المتهم بقتل شخص في مشاجرة بشبين القناطر

القبض على متهم
القبض على متهم

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية القبض على المتهم بإطلاق عيار ناري من سلاح ناري "بندقية آلية"، على شخص أخر خلال مشاجرة بينهما بسبب خلافات مالية بدائرة مركز شرطة شبين القناطر، وتحرر محضرا بالضبط وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، واستعجال تحريات المباحث حول الواقعة.

وشهد مركز شرطة شبين القناطر بمحافظة القليوبية مصرع عاطل على يد أخر، خلال مشاجرة نشبت بينهما بسبب خلافات مالية بينهما، قام على إثرها المتهم بإطلاق عيار ناري من سلاح ناري "بندقية ألية"، وإصابته بالبطن، وفر هاربا، جرى نقل المصاب للمستشفى، إلا أنه توفى أثناء محاولة إسعافه، وتحرر محضرا بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وتكثف الأجهزة الأمنية من جهودها لسرعة ضبط المتهم والسلاح المستخدم.

الأجهزة الأمنية مديرية أمن القليوبية عيار ناري سلاح نارى بندقية آلية خلافات مالية النيابة مركز شرطة شبين القناطر محافظة القليوبية

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