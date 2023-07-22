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السبت 22 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ سوهاج يهنئ الرئيس السيسى بذكرى ثورة 23 يوليو

الرئيس عبدالفتاح
الرئيس عبدالفتاح السيسى

بعث اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، برقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي، بمناسبة الذكرى الـ71 لثورة يوليو المجيدة.

وجاء في نص البرقية: "بالإنابة عن شعب وقيادات محافظة سوهاج أتقدم لسيادتكم بخالص التهاني القلبية بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو المجيدة، تلك الثورة التي سطرت ملاحم التكاتف والتلاحم بين أفراد الشعب المصري وقواتنا المسلحة، لتحقيق أهداف الثورة المجيدة، والتي ستبقى عالقة في أذهان المصريين، لتؤكد انحياز الجيش للشعب، والوقوف بجانبه دائمًا للعبور بالوطن إلى بر الأمان والاستقرار، داعيًا المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة عليكم وعلى الشعب المصري العظيم بكل الخير، وأن يحفظ لمصرنا الغالية أمنها واستقرارها".

أذهان المصريين أفراد الشعب المصري الأمان والاستقرار الأعلى للقوات المسلحة الجمهورية الدكتور عبد اللطيف الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهوري الشعب المصري

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