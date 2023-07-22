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السبت 22 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

وكيل "تعليم الغربية" يتابع سير امتحانات الدور الثانى للشهادة الإعدادية

وكيل تعليم الغربية
وكيل تعليم الغربية

تابع اليوم السبت، ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الغربية، عددا من لجان مدارس إدارتي شرق وغرب طنطا التعليمية للاطمئنان إلى سير الامتحانات بصورة طيبة ودون أي شكاوى من الطلاب.
جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والأستاذ الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، وتزامناً مع بدء امتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية العامة والمهنية.

وتابع وكيل وزارة التربية والتعليم لجان المنشاوي الإعدادية بنات، والجمعية الخيرية الإعدادية بنين، والشهيد محمد كامل نور الإعدادية بنات، للاطمئنان إلى سير الامتحان دون أي مشكلات، والاطمئنان إلى عدم وجود أى شكاوى من الورقة الامتحانية، ووضوح الأسئلة وجودة الطباعة.

واختتم "حسن" جولة المتابعة بلجنة مدرسة الأحمدية الإعدادية بنين، التابعة لإدارة غرب طنطا التعليمية، حيث اطمأن إلى سير الامتحان بصورة طيبة، والتزام جميع العاملين بالضوابط الامتحانية خلال فترة سير الامتحان.

وخلال وجوده بجميع اللجان، شدد وكيل الوزارة على عدم التصوير داخل اللجان، وكذلك عدم اصطحاب الهاتف المحمول للطلاب والمعلمين، وتوفير الجو المناسب لجميع الطلاب لأداء الامتحان بصورة طيبة، مع الحزم الشديد وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

جدير بالذكر أن طلاب الشهادة الإعدادية العامة والبالغ عددهم ٢٠٢٣٠ طالبا يؤدون اليوم الامتحان في 105 لجان في مادة الدراسات الاجتماعية، في حين يؤدي طلاب الشهادة الإعدادية المهنية البالغ عددهم 727 طالبا، الامتحان في 10 لجان، في مادتي الدراسات الاجتماعية والتربية والفنية.

جولة متابعة لوكيل تعليم الغربية امتحانات الدور الثانى للشهادة

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