«مصر أكتوبر» يهنئ الرئيس بالذكرى الـ71 لثورة 23 يوليو المجيدة

هنأ حزب مصر أكتوبر برئاسة الدكتورة جيهان مديح، الرئيس عبدالفتاح السيسي والقوات المسلحة الباسلة والشعب المصري، بمناسبة الذكرى الـ71 لثورة 23 يوليو المجيدة، مؤكدًا أن الثورة كانت عنوانًا للإرادة الوطنية من أجل عزة وشموخ هذا الوطن.

وأضاف حزب مصر أكتوبر، في بيان له، أن ثورة 23 يوليو حققت العديد من الإنجازات، حيث أرست مبادئ العدالة الاجتماعية وتحقيق المساواة وإنهاء الاحتلال، كما أنها نجحت في نقل البلاد من الملكية للجمهورية، موضحًا أن ثورة 23 يوليو غيرت الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية وانحازت للمواطن.

وأكد الحزب أن ثورة 23 يوليو سطرها التاريخ بأحرف من نور، حيث أثبتت أحداثها قوة العلاقة بين الشعب وقواته المسلحة، والتي حمل ضباطها الأحرار راية الدفاع عن الوطن من أجل الحصول على الاستقلال وجلاء الاستعمار الأجنبي، مشيرًا إلى أننا ما زلنا نعيش التداعيات الإيجابية لهذه الثورة.

وأشار الحزب إلى أن ثورة 23 يوليو باتت علامة فارقة في تاريخ الدولة المصرية، باعتبارها حققت العديد من الإنجازات للمواطن المصري والعربي، حيث غيرت الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وقضت على الاستعمار.

وتابع الحزب: الاحتفال بالذكرى الـ71 لثورة 23 يوليو يأتي بعد أيام قليلة من الاحتفال بالذكرى العاشرة لثورة 30 يونيو 2013، واللتان نستلهم منهما العبرة، حيث إن الثورتين ساهمتا في تغيير أوضاع الوطن العظيم والدفع به للأمام.