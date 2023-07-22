ads
السبت 22 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

«مصر أكتوبر» يهنئ الرئيس بالذكرى الـ71 لثورة 23 يوليو المجيدة

رئيسة حزب مصر أكتوبر
رئيسة حزب مصر أكتوبر

هنأ حزب مصر أكتوبر برئاسة الدكتورة جيهان مديح، الرئيس عبدالفتاح السيسي والقوات المسلحة الباسلة والشعب المصري، بمناسبة الذكرى الـ71 لثورة 23 يوليو المجيدة، مؤكدًا أن الثورة كانت عنوانًا للإرادة الوطنية من أجل عزة وشموخ هذا الوطن.

وأضاف حزب مصر أكتوبر، في بيان له، أن ثورة 23 يوليو حققت العديد من الإنجازات، حيث أرست مبادئ العدالة الاجتماعية وتحقيق المساواة وإنهاء الاحتلال، كما أنها نجحت في نقل البلاد من الملكية للجمهورية، موضحًا أن ثورة 23 يوليو غيرت الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية وانحازت للمواطن.

وأكد الحزب أن ثورة 23 يوليو سطرها التاريخ بأحرف من نور، حيث أثبتت أحداثها قوة العلاقة بين الشعب وقواته المسلحة، والتي حمل ضباطها الأحرار راية الدفاع عن الوطن من أجل الحصول على الاستقلال وجلاء الاستعمار الأجنبي، مشيرًا إلى أننا ما زلنا نعيش التداعيات الإيجابية لهذه الثورة.

وأشار الحزب إلى أن ثورة 23 يوليو باتت علامة فارقة في تاريخ الدولة المصرية، باعتبارها حققت العديد من الإنجازات للمواطن المصري والعربي، حيث غيرت الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وقضت على الاستعمار.

وتابع الحزب: الاحتفال بالذكرى الـ71 لثورة 23 يوليو يأتي بعد أيام قليلة من الاحتفال بالذكرى العاشرة لثورة 30 يونيو 2013، واللتان نستلهم منهما العبرة، حيث إن الثورتين ساهمتا في تغيير أوضاع الوطن العظيم والدفع به للأمام.

حزب مصر أكتوبر الدكتورة جيهان مديح الرئيس عبد الفتاح السيسي القوات المسلحة الشعب المصري

الأكثر قراءة

آخر أخبار نتيجة الثانوية العامة 2023

التحقيق فى حريق محطة الرمل والاستماع لشهود الواقعة

التعاون السعودى يسدد للزمالك الدفعة الأخيرة من مستحقات مصطفى فتحى

قائمة حفلات مهرجان العلمين الجديدة خلال الأيام المقبلة

"سقط من المصعد".. القدر يكتب لشاب الحياة من جديد فى العجوزة

وزير التموين: 5% تراجعًا فى أسعار اللحوم.. و"الهندى" بـ130 جنيهًا للكيلو

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

رحلة «كيسنجر» الأخيرة إلى كاثاى

صفاء النجار

طى الغضب «1-2»

د.كريمة الحفناوى

عالم جديد أكثر توازنًا

ماجد حبته

كيسنجر فى الصين مجددًا

وائل لطفي

العودة للحالة الطبيعية

د. محمد عفيفي

23 يوليو«1-3»

ماجد حبته

تصنيف صندوقنا السيادى

د هند جاد

هيموت ويتحشر.. بس مكسوف!

صور

"كارثة حدائق القبة".. مصرع 12 شخصًا بينهم أطفال

حضور كبير بالمؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل مهرجان العلمين الجديدة

"نيو علمين".. أجواء مهرجان العلمين الجديدة

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: الاحتلال هو سبب غياب أمن واستقرار المنطقة

عشرات المصابين خلال اعتداء قوات الاحتلال على خيمة تضامنية بالقدس

فيلم «جولدا» يكشف «كواليس تل أبيب» فى حرب أكتوبر: أشرف مروان «ضلل إسرائيل»