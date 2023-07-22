كواليس جلسة "أوسوريو" مع لاعبى الزمالك استعدادًا للبطولة العربية

عقد الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة مع اللاعبين على هامش المران الذي أقيم صباح اليوم السبت على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي استعدادًا للمشاركة في البطولة العربية.

وشهدت الجلسة الحديث بين المدير الفني واللاعبين الحديث في العديد من الأمور الخاصة بالفترة المقبلة، في حضور أعضاء الجهاز المعاون له بالفريق.

وطلب أوسوريو من اللاعبين غلق صفحة الفترة الماضية تمامًا، والتركيز خلال الفترة الحالية استعدادًا للمباريات المقبلة.

وأكد المدير الفني للاعبين أن الجميع عليه مسئوليات خلال الفترة المقبلة، وشدد على ضرورة التدريب والاستعداد بكل جدية، مؤكدًا على ثقته التامة في الجميع للظهور بصورة أفضل.

وضع الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك برنامجًا تأهيليًا خاصًا للاعبين على هامش المران الذي أقيم صباح اليوم السبت على ملعب عبداللطيف أبورجيلة.

وأدى لاعبو الفريق مجموعة من التدريبات التأهيلية المتنوعة داخل أرضية الملعب تحت قيادة علاء رجب، مخطط الأحمال، وأعضاء الجهاز الفني.

وقام الجهاز الفني برفع الحمل البدني للاعبين بشكل تدريجي من خلال أداء تدريبات تأهيلية خاصة مع عودة الفريق من فترة راحة سلبية لمدة 5 أيام.

ويبدأ الزمالك مشواره بالبطولة العربية بمواجهة الاتحاد المنستيري التونسي يوم الجمعة 28 يوليو، ثم الشباب السعودي يوم الإثنين 31 من الشهر ذاته، ثم النصر يوم 3 أغسطس.