ads
السبت 22 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

كواليس جلسة "أوسوريو" مع لاعبى الزمالك استعدادًا للبطولة العربية

كالورس أوسوريو مدرب
كالورس أوسوريو مدرب الزمالك

عقد الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة مع اللاعبين على هامش المران الذي أقيم صباح اليوم السبت على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي استعدادًا للمشاركة في البطولة  العربية.

وشهدت الجلسة الحديث بين المدير الفني واللاعبين الحديث في العديد من الأمور الخاصة بالفترة المقبلة، في حضور أعضاء الجهاز المعاون له بالفريق.

وطلب أوسوريو من اللاعبين غلق صفحة الفترة الماضية تمامًا، والتركيز خلال الفترة الحالية استعدادًا للمباريات المقبلة.

وأكد المدير الفني للاعبين أن الجميع عليه مسئوليات خلال الفترة المقبلة، وشدد على ضرورة  التدريب والاستعداد بكل جدية، مؤكدًا على ثقته التامة في الجميع للظهور بصورة أفضل.

وضع الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك برنامجًا تأهيليًا خاصًا للاعبين على هامش المران الذي أقيم صباح اليوم السبت على ملعب عبداللطيف أبورجيلة.

وأدى لاعبو الفريق مجموعة من التدريبات التأهيلية المتنوعة داخل أرضية الملعب تحت قيادة علاء رجب، مخطط الأحمال، وأعضاء الجهاز الفني.

وقام الجهاز الفني برفع الحمل البدني للاعبين بشكل تدريجي من خلال أداء تدريبات تأهيلية خاصة مع عودة الفريق من فترة راحة سلبية لمدة 5 أيام.

ويبدأ الزمالك مشواره بالبطولة العربية بمواجهة الاتحاد المنستيري التونسي يوم الجمعة 28 يوليو، ثم الشباب السعودي يوم الإثنين 31 من الشهر ذاته، ثم النصر يوم 3 أغسطس.

اتحاد المنستيري التونسي البطولة العربية الزمالك الكولومبي خوان كارلوس جلسة أوسوريو مع اللاعبين

الأكثر قراءة

آخر أخبار نتيجة الثانوية العامة 2023

التحقيق فى حريق محطة الرمل والاستماع لشهود الواقعة

التعاون السعودى يسدد للزمالك الدفعة الأخيرة من مستحقات مصطفى فتحى

قائمة حفلات مهرجان العلمين الجديدة خلال الأيام المقبلة

"سقط من المصعد".. القدر يكتب لشاب الحياة من جديد فى العجوزة

وزير التموين: 5% تراجعًا فى أسعار اللحوم.. و"الهندى" بـ130 جنيهًا للكيلو

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

رحلة «كيسنجر» الأخيرة إلى كاثاى

صفاء النجار

طى الغضب «1-2»

د.كريمة الحفناوى

عالم جديد أكثر توازنًا

ماجد حبته

كيسنجر فى الصين مجددًا

وائل لطفي

العودة للحالة الطبيعية

د. محمد عفيفي

23 يوليو«1-3»

ماجد حبته

تصنيف صندوقنا السيادى

د هند جاد

هيموت ويتحشر.. بس مكسوف!

صور

"كارثة حدائق القبة".. مصرع 12 شخصًا بينهم أطفال

حضور كبير بالمؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل مهرجان العلمين الجديدة

"نيو علمين".. أجواء مهرجان العلمين الجديدة

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: الاحتلال هو سبب غياب أمن واستقرار المنطقة

عشرات المصابين خلال اعتداء قوات الاحتلال على خيمة تضامنية بالقدس

فيلم «جولدا» يكشف «كواليس تل أبيب» فى حرب أكتوبر: أشرف مروان «ضلل إسرائيل»