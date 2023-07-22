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السبت 22 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

المشدد 6 سنوات لعاطل بالاتجار فى الحشيش بالجيزة

محكمة
محكمة

قضت محكمة جنايات جنوب الجيزة بمعاقبة عاطل بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات، لإدانته بالاتجار في المواد المخدرة «الحشيش» بدائرة قسم شرطة أبوالنمرس بمحافظة الجيزة، ومصادرة المضبوطات وإلزامه بالمصاريف الجنائية.

وكشف أمر الإحالة عن أن المتهم عاطل، حاز وأحرز المواد المخدرة «الحشيش» بقصد الاتجار في غير الأحوال المُصرح بها قانونًا، في دائرة قسم شرطة أبوالنمرس بمحافظة الجيزة.

البداية كانت عندما تلقى قسم شرطة أبوالنمرس إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة، يفيد بقيام المتهم بحيازة وإحراز المواد المخدرة «الحشيش»، متخذًا من دائرة القسم وكرًا لممارسة نشاطه الإجرامي.

عاطل السجن المشدد المواد المخدرة الحشيش قسم شرطة ابو النمرس محافظة الجيزة

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