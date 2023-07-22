بعرض ضخم.. الهلال السعودى يستهدف ضم كيليان مبابى

لا يزال الحديث مستمرًا عن مستقبل النجم الفرنسي كيليان مبابي، مهاجم باريس سان جيرمان، رفقة ناديه خلال فترة الميركاتو الصيفي الحالي.

وارتبط اسم مبابي بالرحيل عن باريس سان جيرمان في الصيف الحالي، في ظل اهتمام نادي ريال مدريد الإسباني بالحصول على خدماته منذ صيف 2022 الماضي.

الهلال السعودي يرغب في التعاقد مع كيليان مبابي

ووفقًا لما ذكره الصحفي الفرنسي الموثوق "سانتي عوانا"، عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، فإن السعودية أبدت رغبتها في الحصول على خدمات مبابي في الصيف الحالي.

وأفاد الصحفي "سانتي عوانا"، بأن صندوق الاستثمار السعودي أبدى استعداده لتمويل صفقة مبابي ومنحه عقدًا ضخمًا من أجل إقناعه بالانضمام إلى صفوف الهلال السعودي في الصيف.

يأتي ذلك بعدما فشلت السعودية في التعاقد مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، الذي فضّل الانتقال إلى صفوف فريق إنتر ميامي الأمريكي.

من جانبه، لم يتغيّر موقف مبابي، الذي يريد خوض آخر مواسمه مع باريس سان جيرمان، ومن ثم الرحيل في صفقة مجانية بعد انتهاء عقده.

ومن المقرر أن ينتهي العقد الحالي لـ مبابي رفقة باريس سان جيرمان في يونيو 2024 المقبل، ولكن اللاعب أخبر إدارة النادي بعدم رغبته في تجديد عقده، والرحيل مجانًا فور انتهاء الموسم المقبل 2023/ 2024.

ولكن إدارة باريس سان جيرمان تحاول إقناعه بالبقاء، أو ستضطر إلى بيعه والاستفادة منه ماديًا بدلًا من رحيله بالمجان.

استبعاد مبابي من معسكر باريس سان جيرمان في اليابان استعدادًا للموسم الجديد

يذكر أن الساعات القليلة الماضية شهدت جدلًا كبيرًا بعد قرار لويس إنريكي، المدير الفني الجديد لفريق باريس سان جيرمان، استبعاد مبابي من قائمة الفريق التي ستسافر إلى اليابان، لخوض بعض المباريات الودية استعدادًا للموسم المقبل 2023/ 2024.

وأكدت التقارير الصحفية أن باريس سان جيرمان قد أبلغ مبابي بالغياب عن رحلة اليابان، بعد المباراة الودية أمام لوهافر، والتي سجل خلالها هدفًا، مشيرة إلى أن هذا القرار جاء نتيجة رغبة مبابي في عدم تجديد عقده مع الفريق.