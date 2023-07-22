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السبت 22 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

وزير قطاع الأعمال يتابع تنفيذ "أضخم مشروع" لتطوير صناعة الغزل والنسيج

وزير قطاع الأعمال
وزير قطاع الأعمال

عقد الدكتور محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، اجتماعًا موسعًا مع قيادات الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج ورؤساء الشركات التابعة والمكاتب الاستشارية وشركات المقاولات العاملة في جميع المواقع بمختلف المحافظات.

واستعرض الدكتور محمود عصمت، الموقف الحالي للمشروع بمختلف مكوناته في جميع المواقع التي يشملها مشروع التطوير بالشركات كافة على مستوى الجمهورية، سواء من ناحية الأعمال الإنشائية والبنية التحتية أو تركيب الماكينات الحديثة، إلى جانب الخطط والجهود التسويقية والبيعية استعدادًا لافتتاح أولى المصانع المطورة قريبًا.

وتابع عصمت، خلال الاجتماع المنعقد بمقر الشركة القابضة للغزل والنسيج، موقف التشغيل التجريبي لمصنع "غزل 4" بشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، والاستعدادات الجارية لافتتاحه رسميًا ليكون بذلك باكورة مصانع الغزل والنسيج الجديدة ضمن مشروع التطوير.

وأكد أن المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج يعد الأضخم من نوعه في تاريخ هذا القطاع، وأن حجم الاستثمارات التي يتم ضخها في المشروع يعكس الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة لقطاع الغزل والنسيج، والحرص على تطويره وفق أحدث التكنولوجيات والمعايير العالمية لاستعادة مكانة مصر في هذه الصناعة.

وأضاف أن المشروع يمثل نقلة نوعية لقطاع الغزل والنسيج سواء في شركات قطاع الأعمال العام أو القطاع الخاص الذي سيحصل على خامات عالية الجودة وفقا لاحدث المعايير العالمية و التي تحتاجها المصانع التابعة له لإنتاج الملابس الجاهزة بجودة عالية محليًا بدلا من الاستيراد، مؤكدًا على الاهتمام الشديد بالتصدير وفتح أسواق خارجية جديدة أمام المنتجات من القطن المصري ذو السمعة المتميزة عالميًا ليمثل بذلك قيمة مضافة بدلًا من تصديره في صورة مادة خام.

وتناول الاجتماع أيضا عرضًا حول المستجدات التي يشهدها السوق العالمي في صناعة الغزل والنسيج، والميزة التنافسية للقطن المصري الذي يحظى بسمعة متميزة في الأسواق الخارجية.

الاستعدادات الجارية استعداد ا لافتتاح الشركة القابضة للغزل والنسيج الشركة القابضة للقطن والغزل الصن الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج الشركة القابضة للقطن

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