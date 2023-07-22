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السبت 22 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

دعوة لمُحبى الفلك.. الإعلان عن موعد "المؤتمر العربى فى الفلك والچيوفيزياء"

معهد الفلك
معهد الفلك

وجه المعهد القومي للبحوث الفلكية والچيوفيزيقية دعوة للمهتمين بالبحث والنشر العلمي من العلماء والباحثين وطلاب الدراسات العليا ووسائل الإعلام والصحفيين والمحبين لعلوم الفلك والچيوفيزياء في مصر والدول العربية والعالم، للمشاركة في الدورة الثامنة من "المؤتمر العربي في الفلك والچيوفيزياء"، المقرر انعقاده في الفترة من 9-12 أكتوبر القادم.

وقال المعهد في بيان نشره عبر صفحته على فيسبوك، إن المؤتمر يأتي تحت رعاية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المصري، وجامعة الدول العربية، وأكاديمية البحث العلمي.

وأضاف المعهد أن لجنة المؤتمر ستنظم عددًا خاصًا في دور نشر Scopus Elsevier للأبحاث العلمية المقدمة خلال المؤتمر، حيث إن الهدف من هذا العدد الخاص هو نشر مقالات أصلية عالية الجودة في مجالات علوم الفلك والجيوفيزياء، وستخضع الأبحاث العلمية المقدمة للمراجعة بواسطة دور النشر العلمي.

ويتناول المؤتمر معظم التحديات العلمية التي تواجه العالم والمنطقة العربية، وكذلك تنظيم أربع ورش عمل أثناء فعالياته.

الفلك الفضاء علوم الفلك علوم الأرض الجيولوجيا

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