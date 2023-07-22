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السبت 22 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

دخول أعضاء جدد للبريكس .. تقرير روسي يكشف ملفات القمة الروسية الإفريقية

الرئيس السيسي ونظيره
الرئيس السيسي ونظيره الروسي

كشفت صحيفة"Delovoy Peterburg" الروسية اليومية والتي تصدر من مدينة سانت بطرسبرج، عن بعض الملفات والقضايا التي ستتم مناقشتها خلال القمة الروسية الأفريقية 2023 المقرر إقامتها في مدينة سان بطرسبورغ في يومي 27 و 28 يوليو  الجاري.

ملفات القمة 

ووفقا للصحيفة الروسية، فان القمة التي سوف يحضرها الرئيس عبد الفتاح السيسي، فانه من المتوقع حضور ممثلين عن أغلب دول القارة السمراء لاسيما وقد أفادت وزارة الخارجية الروسية عن موافقة معظم دول القارة السوداء على المشاركة في القمة.

وقال  السفير المتجول بالخارجية الروسية أوليغ أوزيروف : انه سيتم عقد منتدى إنساني واقتصادي في إطار القم حيث سيتم ناقشة  التعاون في مجالات العلوم والثقافة والتعليم والرياضة والإعلام.

أما عن  الأجندة السياسية  للقمة، فانه من المتوقع مناقشة تشكيل عالم متعدد الأقطاب ، وإنشاء بنية عادلة للعلاقات الدولية  ، ودخول أعضاء جدد إلى البريكس وتطوير العلاقات الاقتصادية. 

وفي ختام القمة سيوقع المشاركون إعلانا سياسيا يعكس وجهات نظرهم المشتركة حول تطوير التعاون الدولي في الظروف الجديدة، وخلال القمة ، سيلتقي قادة بعثة السلام الأفريقية ، التي تتكون من سبع دول ، بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين و ينوي ممثلو الدول مناقشة إحلال السلام على أراضي أوكرانيا.

تقرير دولي: القمة "الروسية-الأفريقية" تبرز الأهمية المتزايدة لأفريقيا

هذا ووتوقعت صحيفة "ذا كونفرزيشن" الدولية، أن تشهد القمة الروسية الأفريقية، المقرر إقامتها في مدينة سان بطرسبورغ في أواخر يوليو الجاري، حضورا كبيرا من رؤساء الدول الأفريقية يضاهي تلك التي شهدته القمة لعام 2019 التي شارك فيها أكثر من 40 رئيسَ دولة إفريقية إلى جانب آلاف الحضور، وتعد الأولى من نوعها من حيث مستوى الحدث في العلاقات الروسية الأفريقية، مشيرا إلى سعي موسكو لزيادة حجم التبادل التجاري مع القارة السمراء نظرا لما تحمله من أهمية متزايدة في العلاقات الروسية الافريقية.

وذكر التقرير أن ما يقرب من 43 رئيس دولة أفريقية حضر القمة الروسية الأفريقية لعام 2019، حيث كان لديهم آمال كبيرة في أن تبرز روسيا كمصدر جديد للاستثمار والتجارة للقارة السمراء، بعد ان تعهد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بمضاعفة التجارة الروسية مع أفريقيا، في غضون خمس سنوات إلى 40 مليار دولار.

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