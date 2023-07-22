لأول مرة فى تاريخها.. البحرية الأمريكية تشغل سفينة حربية خارج موانئها

شغلت البحرية الأميركية لأول مرة في تاريخها سفينة حربية في ميناء خارجي بسيدني لمواجهة الصين، حسبما أفادت قناة "العربية".

وقال وزير الدفاع الأسترالي، في بيان، إنه "يمكن للأستراليين أن يفخروا بأن هذه السفينة، التي صممتها شركة محلية في ولاية أستراليا الغربية وسُميت تيمنًا (بالسفينة) إتش. إم. إيه. إس كانبيرا، يجرى تشغيلها هنا لأول مرة في تاريخ البحرية الأمريكية"، مؤكدًا أن تشغيل السفينة الأمريكية في المياه الأسترالية يعكس التزامهم المشترك بدعم النظام القائم على القواعد.

جدير بالذكر أنه تم تشغيل السفينة القتالية الساحلية من فئة الاستقلال، التي سُميت على اسم سفينة البحرية الملكية الأسترالية التي غرقت أثناء دعم عمليات الإنزال البحرية الأمريكية في جوادالكانال في عام 1942، في حفل أقيم في قاعدة بحرية أسترالية في ميناء سيدني، وانضمت رسميًا إلى الأسطول النشط للبحرية الأمريكية.