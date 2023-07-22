ads
السبت 22 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

لأول مرة فى تاريخها.. البحرية الأمريكية تشغل سفينة حربية خارج موانئها

سفينة حربية
سفينة حربية

شغلت البحرية الأميركية لأول مرة في تاريخها سفينة حربية في ميناء خارجي بسيدني لمواجهة الصين، حسبما أفادت قناة "العربية".

وقال وزير الدفاع الأسترالي، في بيان، إنه "يمكن للأستراليين أن يفخروا بأن هذه السفينة، التي صممتها شركة محلية في ولاية أستراليا الغربية وسُميت تيمنًا (بالسفينة) إتش. إم. إيه. إس كانبيرا، يجرى تشغيلها هنا لأول مرة في تاريخ البحرية الأمريكية"، مؤكدًا أن تشغيل السفينة الأمريكية في المياه الأسترالية يعكس التزامهم المشترك بدعم النظام القائم على القواعد.

جدير بالذكر أنه تم تشغيل السفينة القتالية الساحلية من فئة الاستقلال، التي سُميت على اسم سفينة البحرية الملكية الأسترالية التي غرقت أثناء دعم عمليات الإنزال البحرية الأمريكية في جوادالكانال في عام 1942، في حفل أقيم في قاعدة بحرية أسترالية في ميناء سيدني، وانضمت رسميًا إلى الأسطول النشط للبحرية الأمريكية.

أمريكا الصين سيدني أمريكا والصين عاجل

الأكثر قراءة

إخماد حريق فى مطعم شهير بالإسكندرية

بعد تخطى الـ100 مليون.. فيلم "بيت الروبى" يُحقق رقمًا قياسيًا جديدًا

تفاصيل إعفاء أجور الموظفين الحاصلين على إجازة مرضية من الضرائب والرسوم

لأول مرة فى تاريخها.. البحرية الأمريكية تشغل سفينة حربية خارج موانئها

اليوم.. استكمال إعادة إجراءات محاكمة متهم في "أحداث عنف الظاهر"

اليوم.. النقابة العامة تعقد جلسة حلف اليمين القانونية للمحامين الجدد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

رحلة «كيسنجر» الأخيرة إلى كاثاى

صفاء النجار

طى الغضب «1-2»

د.كريمة الحفناوى

عالم جديد أكثر توازنًا

ماجد حبته

كيسنجر فى الصين مجددًا

وائل لطفي

العودة للحالة الطبيعية

د. محمد عفيفي

23 يوليو«1-3»

ماجد حبته

تصنيف صندوقنا السيادى

د هند جاد

هيموت ويتحشر.. بس مكسوف!

صور

"كارثة حدائق القبة".. مصرع 12 شخصًا بينهم أطفال

حضور كبير بالمؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل مهرجان العلمين الجديدة

"نيو علمين".. أجواء مهرجان العلمين الجديدة

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: الاحتلال هو سبب غياب أمن واستقرار المنطقة

عشرات المصابين خلال اعتداء قوات الاحتلال على خيمة تضامنية بالقدس

فيلم «جولدا» يكشف «كواليس تل أبيب» فى حرب أكتوبر: أشرف مروان «ضلل إسرائيل»