الكنيسة تهنئ الرئيس بذكرى 23 يوليو: نقطة مضيئة على طريق نضال الجيش

هنأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، الشعب المصري والرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة ذكرى ثورة ٢٣ يوليو، وقاالت إنها إحدى النقاط المضيئة على طريق نضال الجيش المصري في سبيل نهضة الوطن والمستقبل الأفضل للمصريين.

وأضافت الكنيسة: “أعادت ثورة ٢٣ يوليو مصر لأبنائها ومنحتها الاستقلال، فأصبح المصريون يحكمون أنفسهم بأنفسهم”.

واختتمت: “حفظ الله مصر شعبًا وحكومة وليبارك كافة الجهود المخلصة الساعية إلى بناء الوطن وتحقيق أهداف الجمهورية الجديدة”.