ads
السبت 22 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

الكنيسة تهنئ الرئيس بذكرى 23 يوليو: نقطة مضيئة على طريق نضال الجيش

الكنيسة
الكنيسة

هنأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، الشعب المصري والرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة ذكرى ثورة ٢٣ يوليو، وقاالت إنها إحدى النقاط المضيئة على طريق نضال الجيش المصري في سبيل نهضة الوطن والمستقبل الأفضل للمصريين.

وأضافت الكنيسة: “أعادت ثورة ٢٣ يوليو مصر لأبنائها ومنحتها الاستقلال، فأصبح المصريون يحكمون أنفسهم بأنفسهم”.

واختتمت: “حفظ الله مصر شعبًا وحكومة وليبارك كافة الجهود المخلصة الساعية إلى بناء الوطن وتحقيق أهداف الجمهورية الجديدة”.

 

23 يوليو 23 يوليو عام 1952 23 يوليو 1952 70 سنة على ثورة 23 يوليو

الأكثر قراءة

إخماد حريق فى مطعم شهير بالإسكندرية

بعد تخطى الـ100 مليون.. فيلم "بيت الروبى" يُحقق رقمًا قياسيًا جديدًا

تفاصيل إعفاء أجور الموظفين الحاصلين على إجازة مرضية من الضرائب والرسوم

لأول مرة فى تاريخها.. البحرية الأمريكية تشغل سفينة حربية خارج موانئها

اليوم.. استكمال إعادة إجراءات محاكمة متهم في "أحداث عنف الظاهر"

اليوم.. النقابة العامة تعقد جلسة حلف اليمين القانونية للمحامين الجدد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

رحلة «كيسنجر» الأخيرة إلى كاثاى

صفاء النجار

طى الغضب «1-2»

د.كريمة الحفناوى

عالم جديد أكثر توازنًا

ماجد حبته

كيسنجر فى الصين مجددًا

وائل لطفي

العودة للحالة الطبيعية

د. محمد عفيفي

23 يوليو«1-3»

ماجد حبته

تصنيف صندوقنا السيادى

د هند جاد

هيموت ويتحشر.. بس مكسوف!

صور

"كارثة حدائق القبة".. مصرع 12 شخصًا بينهم أطفال

حضور كبير بالمؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل مهرجان العلمين الجديدة

"نيو علمين".. أجواء مهرجان العلمين الجديدة

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: الاحتلال هو سبب غياب أمن واستقرار المنطقة

عشرات المصابين خلال اعتداء قوات الاحتلال على خيمة تضامنية بالقدس

فيلم «جولدا» يكشف «كواليس تل أبيب» فى حرب أكتوبر: أشرف مروان «ضلل إسرائيل»