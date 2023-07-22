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السبت 22 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تحصين 83 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية بالغربية

ارشيفية
ارشيفية

قال الدكتور حاتم أنور، مدير مديرية الطب البيطرى بالغربية، إنه جرى تحصين 83 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع على مستوى المحافظة حتى اليوم  السبت، ضمن خلال الحملة القومية الثانية لعام 2023.

وأضاف مدير مديرية الطب البيطري بالغربية، أن المستهدف تحصينه على مستوى المحافظة خلال فترة الحملة، يبلغ 266 ألف و554 حيوان من الأبقار والجاموس والأغنام والماعز، وتم اتخاذ كافة التدابير اللازمة وتوفير الأمصال واللقاحات والأدوية الكافية لإنجاح الحملة، لافتا أن التحصينات أمنة وفعالة ومتوفرة.

وتابع أن حملات مديرية الطب البيطري والإدارات التابعة لها، تجوب جميع مراكز وقرى وعزب المحافظة لترقيم الماشية وتسهيل التحصين، للوصول إلى المستهدف وذلك بالتنسيق مع المراكز والمدن والأحياء، وذلك مع تطبيق الإجراءات الاحترازية.

 

-تحصين اسيوط الف رأس ماشية الحمى القلاعية بالغربية

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