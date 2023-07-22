أبرزها "الرواية التاريخية"سلامٌ على إبراهيم" نموذجًا" تفاصيل معرض الإسكندرية للكتاب اليوم

تتواصل اليوم السبت، فعاليات معرض الإسكندرية الدولي للكتاب، في دورته العشرين، والذي تنظمه الهيئة المصرية العامة للكتاب، وتحتضنه مكتبة الإسكندرية وتستمر فعالياته حتي 26 يوليو الجاري. وفي هذا التقرير نستعرض لكم أنشطة البرنامج الثقافي لهذا اليوم.

تبدأ أجندة البرنامج الثقافي في الثانية عشرة ظهرا وحتي الثانية، حيث تحتضن قاعة اجتماعات "C" بمكتبة الإسكندرية، ندوة بعنوان “المرأة والحوار الوطني”، بمشاركة كلا من: دكتورة هدي الساعاتي، دكتورة ماجدة الشاذلي، وتديرها وتقدمها دكتورة فاطمة ناصر.

كما تستقبل قاعة اجتماعات "C" بمكتبة الإسكندرية، في الثانية وحتي الرابعة عصرا، لقاء بعنوان “الإعلام الثقافي”، ويشارك فيه كلا من: خالد منصور، عبد الله عبد الصبور، تقدم اللقاء وتديره إيمان الشيمي.

وتحت عنوان “نقطة التحول”، يحتضن المسرح الصغير بمركز المؤتمرات التابع لمكتبة الإسكندرية، في الثالثة وحتي الخامسة مساء، لقاء مع الكاتب أشرف عبد اللاه.

وفي الرابعة وحتي السادسة مساء، يحل الدكتور المؤرخ محمد عفيفي، أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر بكلية الآداب جامعة القاهرة، في ضيافة المعرض، ولقاء بعنوان "الرواية التاريخية: "سلامٌ على إبراهيم" نموذجًا"، والتي تعقد في قاعة الأوديتوريوم بمدخل مكتبة الإسكندرية الرئيسي، ويقدم اللقاء ويديره الكاتب منتصر أمين.

وفي الخامسة وحتي السابعة، تحتضن قاعة الوفود، لقاء بعنوان “جوائز ومبدعون”، بمشاركة كل من الكتاب: كريم جمال، نورا ناجي، شيرين فتحي، بسنت عادل، ويقدم الأمسية ويديرها الكاتب مصطفي عبيد.

وفي السابعة وحتي التاسعة مساء، تعقد بقاعة الوفود أيضا، أمسية بعنوان ""قصة البشر من بداية الكون إلي التوحيد"، ويشارك فيها كلا من الكاتبين: جمال أبو الحسن، وعمرو خفاجة، يدير الأمسية ويقدمها الكاتب الصحفي سيد محمود.

وتختتم فعاليات اليوم الثاني عشر للبرنامج الثقافي لمعرض الإسكندرية الدولي للكتاب، بأمسية شعرية تعقد في نفس التوقيت ــ من السابعة وحتي التاسعة مساء ــ بقاعة الأوديتوريوم. ويشارك في الأمسية كل من الشعراء: أحمد الشيخ، أحمد شبكة، أميرة عبد الشافي، جابر الأنصاري، جيهان حسين، حامد السحرتي، جمادة غنيم، سامي عقل، عمر هلال، محمد أحمد فؤاد، محمد السيد، محمد دانيال، محمد خميس، نادين العارف، ولاء حمادة، يحيي خليفة، ويدير الأمسية الشاعر دكتور محمد مخيمر.